李寶春新編京劇音樂劇「戲裡戲外」挑戰「英雄超時空」

台北新劇團團長李寶春出身京劇世家，父親李少春熔京派、海派於一爐，可說是梅蘭芳之後最重要的京劇大師。文革時李家歷經天翻地覆的變化，李寶春赫然發現，原來姑姑跟李家沒有血緣關係。這段經歷被他放進新編京劇音樂劇「戲裡戲外」之中，19日起在台灣戲曲中心大表演廳演出。

由國立傳統藝術中心「台灣戲曲藝術節」今年邁入第六屆，首度邀請辜公亮文教基金會「台北新劇團」參演。本屆主題是「英雄超時空」，此一乍看像「漫威」的命題，傳統戲曲如何詮釋？辜公亮文教基金會執行長辜懷群卻胸有成竹，認為人們對英雄的認識早就該隨著人生而平等的價值觀改變，「不管你是什麼出身，你都有權為自己和在乎的人或事拼一把，可以因之強大，這就是英雄。」

「戲裡戲外」之中，李寶春飾演的戲班班主程孝天，衝著道義與仁心收養一名棄嬰，帶在身邊唱戲。女兒長大後卻被外面的花花世界所吸引、離家出走。程孝天找女兒找到快發瘋，寧可放棄演藝生涯也要把女兒找回來。這時的程孝天才發現女兒是她精神與藝術的寄託。這樣的程孝天，就是辜懷群心中的英雄。

除了李寶春領銜編導演領銜，「戲裡戲外」其他主演包括當前備受矚目的青年演員，孔玥慈、李隆顯擔綱「戲裡」的主角；余季柔、李兆雲、徐彥凱則出演「戲中戲」，帶來「打漁殺家」、「劈山救母」、「釣金龜」、「遊園」等經典老戲，李寶春更壓軸扮演「漢津口」中的關雲長，戲裡戲外都是英雄。

「戲裡戲外」更請來跨界藝術家—包括相聲瓦舍創辦人馮翊綱、女高音林姿吟。音樂則由老搭檔鍾耀光操刀，首度使用「好萊塢電影配樂等級的交響樂音源」配合現場樂團，創造大型交響樂團的演奏效果。鍾耀光表示，他汲取好萊塢電影音樂，並讓音樂和畫面有所創新。他笑稱退休後反而更要求自己，「每一步都要創新，寫沒寫過的音樂。」

「戲裡戲外」融合各種跨界，包括多層次框架式的戲劇結構與多媒體的舞台呈現。辜懷群認為，這麼新鮮的「跨」與「多」的組合，「應該勉強算是符合台灣戲曲藝術節主題的超時空戲曲表演形式了」。而她則以「京劇音樂劇」作為這齣戲的定位。她形容「戲裡戲外」在糾結纏繞的故事裡，舞台劇、音樂劇、好萊塢式音效捉對廝殺，「看觀眾的反應，找京劇的未來。」

李寶春表示，每次做戲，都希望「盡量新鮮」，而這次「新鮮的點會更大」，卻依然保持傳統程式的語言、保持本身劇種的獨特，「沒離開京劇這一行」。他說，「戲裡戲外」講的就是戲班，因此雖然強調跨界融合，但離演員都不遠，反而融合了演員本身的狀況、準確詮釋「戲裡戲外」。