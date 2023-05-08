全台4處可買！台鐵便當推限量客家風味 每日限量100份
為慶祝苗栗縣百年客家文化慶典「2023頭份四月八 靚燈好客節」，台鐵台中鐵路餐廳特別研製活動聯名限定「台鐵靚客便當」，除融入客家經典美饌，同時推廣客家多采多姿的飲食文化。台鐵靚客便當即日起至5月31日止，中午11時於台鐵新竹、台中、彰化及新烏日高鐵等便當店販售，每份120元，每天限量100份。
台鐵局表示，客家庄以「一方水土養一方人」經典客家菜「四炆四炒」八道宴客菜及客家米食「粄」的文化特性，造就出濃厚客家風味的美食。
台鐵靚客便當主菜選用肥瘦適中的五花肉置入鹹香的醃料入味，烤成金黃酥脆，配菜則選用客家庄首選的美味佳餚，「四炒」之一的「客家小炒」，再佐甜中帶鹹、粽白相間的米粄，堆疊出層次分明「九層粄」，祈願步步高升的祝福美意。
台鐵局表示，「2023頭份四月八 靚燈好客節」包含「庄神搖滾演唱會」、光影展演、花燈舞競賽、熱鬧市集、遊buy客遊頭份等眾多活動，民眾參加的同時也可品嚐融合客家特色地方美食的台鐵靚客便當，由吃展開客家文化美食之旅，感受客庄魅力。
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