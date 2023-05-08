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六月私訪茶王招待所

聯合報／ 本報訊

來到全台唯一不對外開放的茶王私人招待所，感受宋代氣派生活和文人雅趣，有行旅獨家安排「曲水流觴」，在御溝旁擺設茶席，旅人和著流水茶杯品茗詠詩，重現蘭亭集會的風雅樂趣。體驗宋人四藝：煮茶、焚香、掛畫、插花，以茶香會友，以花畫表情。

●企業家山居歲月系列四「山澗園林宋居」三天二夜旅程，將於六月六日出發，報名或詳細旅程請洽：02-8643-3926、8643-3905，更多行程請瀏覽有行旅官網https://utravel.udn.com

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