不少人抱怨國內旅遊比出國還貴，但還是有人喜歡在台灣遊玩。近日有民眾拍下了一台在高速公路上行駛的「黑色遊覽車」，看起來相當神秘，結果一查發現驚為天人，這輛車專攻高檔客戶，一車只載8個人，裡面設備奢華，3天的行程就要價6-8萬元，讓網友看傻眼。

2023-05-07 16:06