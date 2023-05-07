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影／滯留日本星宇旅客返台　有人相挺有人不滿

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
星宇航空JX-1801航班於今天下午從東京成田機場載運182名旅客返回桃園國際機場。記者黃仲明／攝影
星宇航空JX-1801航班於今天下午從東京成田機場載運182名旅客返回桃園國際機場。記者黃仲明／攝影

星宇航空JX-1801航班於今天（7日）下午3點40分，從東京成田機場載運182名旅客返回桃園國際機場，地勤人員於班機降落前，再三確認旅客下機後的應對作業及導引流程，同時備妥延誤證明及鳳梨酥送給每一名下機乘客，今天下午返台的旅客中，有人不滿星宇未告知狀況，也有人認為星宇處理得當。

星宇航空昨天（6日）赴日班機JX-800因東京成田機場側風太強無法降落，一度轉降名古屋機場加油，才又飛回成田機場成功降落，致返台的JX-801延遲；另架班機JX-803也因燈號異常延誤起飛。天候、燈號異常及宵禁等問題接連而來，造成302名旅客困在成田機場無法回台。星宇航空為使滯留旅客儘速返台，將部分旅客簽轉他航，並於清晨4點調度一架A321前往東京載客返台。

旅客余先生表示，他帶著父母及妻小到日本旅遊，原本是預計搭乘昨天下午4點10分從日本起飛的JX-803航班，但到了候機室卻一直沒有辦理登機，地勤人員也沒有告知原因，過程中覺得資訊不夠明確透明；登機後，空服員雖然一再致歉，但旅客除了坐在飛機上等「其他都不知道」，至於以後會不會搭星宇，還要看星宇航空以後的表現再來決定。

旅客陳先生不滿地說，以前曾搭乘過，覺得硬體設備很好，跟其他航空公司比比較新，但這次真的是超級糟糕。星宇從頭到尾都沒有告知天候不允許或班機有問題，只有告知旅客「要等801（航班）」旅客上飛機後就不能下飛機，直到兩點才下飛機睡地板，後來說要安排飛機，但時間一直更改，還說沒有飛機，直到快12點才登機。

雖有旅客抱怨，但仍有人力挺，旅客林先生認為「星宇航空的表現已經不錯了」，或許在第一時間面對問題的處理有些瑕疵，不過後續提供了去回機票全額退費、也加開班機到日本接回旅客，張國煒還親自飛到日本向旅客說明狀況，這樣的做法很不錯，況且班機是因為天候因素導致無法回台，也不能全怪航空公司。

旅客余先生表示，事件過程中覺得資訊不夠明確透明，至於以後會不會再搭星宇，還要看星宇航空以後的表現再來決定。記者黃仲明／攝影
旅客余先生表示，事件過程中覺得資訊不夠明確透明，至於以後會不會再搭星宇，還要看星宇航空以後的表現再來決定。記者黃仲明／攝影
星宇航空JX-1801航班從東京成田機場載運182名旅客返回桃園國際機場，地勤人員於班機降落後，將延誤證明及鳳梨酥送給每一名下機乘客。記者黃仲明／攝影
星宇航空JX-1801航班從東京成田機場載運182名旅客返回桃園國際機場，地勤人員於班機降落後，將延誤證明及鳳梨酥送給每一名下機乘客。記者黃仲明／攝影
旅客陳先生不滿地說，星宇從頭到尾都沒有告知天候不允許或班機有問題。記者黃仲明／攝影
旅客陳先生不滿地說，星宇從頭到尾都沒有告知天候不允許或班機有問題。記者黃仲明／攝影

成田機場 日本

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