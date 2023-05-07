路上見「神秘黑色遊覽車」！一查行程要價驚人 奢華內裝曝光

不少人抱怨國內旅遊比出國還貴，但還是有人喜歡在台灣遊玩。近日有民眾拍下了一台在高速公路上行駛的「黑色遊覽車」，看起來相當神秘，結果一查發現驚為天人，這輛車專攻高檔客戶，一車只載8個人，裡面設備奢華，3天的行程就要價6-8萬元，讓網友看傻眼。

原po在臉書社團「爆廢公社」貼出一輛在高速公路上行駛的「黑色遊覽車」照片，寫著「這台車在台灣玩要價6-8萬，正常人這價位都可以去日本玩兩趟以上了」，由於看起來相當神秘，因此吸引了網友好奇。

實際上業者網站查詢發現，該輛遊覽車名為「創新號」，主打奢華路線，把原本能坐45人的遊覽車改造成只坐8人的頭等座艙，除了座位有按摩功能外，內部還有酒吧及高級音響，設備採用頂級規格，並且全程有專人服務，還有隨身專業攝影師，搭配精緻旅遊行程2-3天，每人旅費要6-8萬。

不少網友看完也驚呼，「有錢人花錢真的完全超乎想像」、「你沒聽過有錢人都在台灣旅遊，沒錢的才去國外玩嗎」、「有錢人的想法一般人是不會懂的」、「會不會他們出國已經玩到不知道去哪裡玩了，就留在台灣耍廢」、「買的不是旅遊，而是尊榮感」。

創新號內部只有8個座位，主打高端客群。 圖／百駿通運臉書

創新號裡面還有酒吧。 圖／百駿通運臉書 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

創新號內裝相當高級奢華。 圖／百駿通運臉書

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康