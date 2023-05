時髦媽媽最戴得出門的體面禮！精選高辨識度經典符碼包

一年一度的母親節即將到來,為時髦的媽媽獻上一款最具代表性的經典包包吧!FERRAGAMO品牌兩大經典包款Wanda與Top Handle推出全系列新尺寸,從超迷你、迷你到精緻優雅的經典比例,讓母女一同時髦裝可愛。Dior特別以極具品牌辨識度的籐格紋(cannage)為主題,打造雋永優雅的Dior Cannage衣櫥和法式品味生活。 Greca Goddess肩背包和配飾匯聚品牌最具代表性的經典希臘迴紋,呼應Medusa頭像的精緻飾邊,拎出門超體面。

FERRAGAMO最新力作Wanda包款,原型為品牌於1988年首次推出的 「W Bag」,以Salvatore先生的妻子Wanda Ferragamo命名,最初是他們的長女Fiamma Ferragamo特地為母親所設計的,無疑是向母親傳達愛意的最佳選擇。當今創意總監Maximilian Davis以時髦圓滑的嶄新比例重新詮釋,摩登風格中演繹極簡主義。於1990年代中期首度推出Top Handle手提包同樣由Fiamma Ferragamo親自操刀,弧形的頂部提把使包款呈現獨特的A字造型,袋身中央綴以金屬Gancini環形扣飾,搭配古典的掀蓋式皮革口蓋設計,成為品牌最受愛戴的包款之一。全系列包款均備有多種尺寸,成為最適合與媽媽一同「曬可愛」的話題單品。

Dior標誌性的籐格紋元素與品牌劃時代的「新風貌(New Look)」時尚革命同樣誕生於1947年,後來品牌經典包Lady Dior的籐格紋幾何絎縫圖騰更將之發揚光大。歷經世代遞嬗,經現任創意總監Maria Grazia Chiuri的創意發想,Lady Dior衍生出多樣化設計,今年春夏系列就有採用珠繡或以拉菲草編織的迷你Lady D-Lite刺繡提包。今年全新的La D My Dior珠寶腕表,也將籐格紋融入設計,不論是19或25毫米的尺寸,精工雕琢的籐格紋線條從表帶蔓延至表盤,細膩華美。全新引進台灣市場的Dior Maison,還有將將籐格紋融入的Cannage Miss Dior餐瓷,從胭脂粉、青瓷綠、赭石黃、冷杉綠、到海軍藍,時髦夢幻的餐桌選品為母親打造最具法式優雅基因的元素的生活。