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時髦媽媽最戴得出門的體面禮！精選高辨識度經典符碼包

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
FERRAGAMO Gancini珍珠水鑽耳環套組。圖／FERRAGAMO提供
FERRAGAMO Gancini珍珠水鑽耳環套組。圖／FERRAGAMO提供

一年一度的母親節即將到來，為時髦的媽媽獻上一款最具代表性的經典包包吧！FERRAGAMO品牌兩大經典包款Wanda與Top Handle推出全系列新尺寸，從超迷你、迷你到精緻優雅的經典比例，讓母女一同時髦裝可愛。Dior特別以極具品牌辨識度的籐格紋（cannage）為主題，打造雋永優雅的Dior Cannage衣櫥和法式品味生活。 Greca Goddess肩背包和配飾匯聚品牌最具代表性的經典希臘迴紋，呼應Medusa頭像的精緻飾邊，拎出門超體面。

FERRAGAMO最新力作Wanda包款，原型為品牌於1988年首次推出的 「W Bag」，以Salvatore先生的妻子Wanda Ferragamo命名，最初是他們的長女Fiamma Ferragamo特地為母親所設計的，無疑是向母親傳達愛意的最佳選擇。當今創意總監Maximilian Davis以時髦圓滑的嶄新比例重新詮釋，摩登風格中演繹極簡主義。於1990年代中期首度推出Top Handle手提包同樣由Fiamma Ferragamo親自操刀，弧形的頂部提把使包款呈現獨特的A字造型，袋身中央綴以金屬Gancini環形扣飾，搭配古典的掀蓋式皮革口蓋設計，成為品牌最受愛戴的包款之一。全系列包款均備有多種尺寸，成為最適合與媽媽一同「曬可愛」的話題單品。

Dior標誌性的籐格紋元素與品牌劃時代的「新風貌（New Look）」時尚革命同樣誕生於1947年，後來品牌經典包Lady Dior的籐格紋幾何絎縫圖騰更將之發揚光大。歷經世代遞嬗，經現任創意總監Maria Grazia Chiuri的創意發想，Lady Dior衍生出多樣化設計，今年春夏系列就有採用珠繡或以拉菲草編織的迷你Lady D-Lite刺繡提包。今年全新的La D My Dior珠寶腕表，也將籐格紋融入設計，不論是19或25毫米的尺寸，精工雕琢的籐格紋線條從表帶蔓延至表盤，細膩華美。全新引進台灣市場的Dior Maison，還有將將籐格紋融入的Cannage Miss Dior餐瓷，從胭脂粉、青瓷綠、赭石黃、冷杉綠、到海軍藍，時髦夢幻的餐桌選品為母親打造最具法式優雅基因的元素的生活。

由Versace藝術總監Donatella Versace於2022年全新推出的全新Greca Goddess迷宮女神包款，系列延續Versace一貫的神話元素和奢華風格，每款包包和配飾都裝飾呼應Medusa頭像的精緻飾邊的品牌經典希臘迴紋。包款和配飾展現立體美學，以光滑的皮革製作精準的稜角和柔美的弧線，連結品牌的文化、發源地和靈感來源的希臘迴紋是Versace魅力雋永的標記，以拋光亮金色金屬貫穿所有設計，提供多種不同大小尺寸色彩選擇，可配搭希臘迴紋鍊帶或皮革肩帶，是充滿女神自信和充滿力量的首選。

FERRAGAMO日落夕陽橘色TOP HANDLE，99,900元。圖／FERRAGAMO提供
FERRAGAMO日落夕陽橘色TOP HANDLE，99,900元。圖／FERRAGAMO提供
Miss Dior Cannage胭脂粉餐盤，4,100元。圖／DIOR提供
Miss Dior Cannage胭脂粉餐盤，4,100元。圖／DIOR提供
FERRAGAMO藍色GANCINI扣飾短夾，26,900元。圖／FERRAGAMO提供
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Lady Dior 沙漠玫瑰粉籐格紋小羊皮長型錢包與可拆式鍊帶，79,000元。圖／DIOR提供
Lady Dior 沙漠玫瑰粉籐格紋小羊皮長型錢包與可拆式鍊帶，79,000元。圖／DIOR提供
Versace Greca Goddess黑色肩背包中型款，94,000元。圖／Versace提供
Versace Greca Goddess黑色肩背包中型款，94,000元。圖／Versace提供
Miss Dior Cannage青瓷綠餐盤，4,100元。圖／DIOR提供
Miss Dior Cannage青瓷綠餐盤，4,100元。圖／DIOR提供
Lady D-Lite拉菲草籐格紋迷你提包，14萬5,000元。圖／DIOR提供
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LA D MY DIOR 19毫米石英機芯精鋼鑽石腕表，23萬元。圖／DIOR提供
LA D MY DIOR 19毫米石英機芯精鋼鑽石腕表，23萬元。圖／DIOR提供
Versace Crystal Greca銀色水晶項鍊，53,000元。圖／Versace提供
Versace Crystal Greca銀色水晶項鍊，53,000元。圖／Versace提供
Versace Crystal Greca金色水晶手鍊，30,500元。圖／Versace提供
Versace Crystal Greca金色水晶手鍊，30,500元。圖／Versace提供
Versace Greca Goddess堇紫色肩背包大型款，10萬2,500元。圖／Versace提供
Versace Greca Goddess堇紫色肩背包大型款，10萬2,500元。圖／Versace提供
FERRAGAMO Gancini水鑽手環。圖／FERRAGAMO提供
FERRAGAMO Gancini水鑽手環。圖／FERRAGAMO提供
FERRAGAMO白色Mini Wanda，62,900元。圖／FERRAGAMO提供
FERRAGAMO白色Mini Wanda，62,900元。圖／FERRAGAMO提供
FERRAGAMO銀色Gancini項鍊。圖／FERRAGAMO提供
FERRAGAMO銀色Gancini項鍊。圖／FERRAGAMO提供
Versace Crystal Medusa耳環，13,000元。圖／Versace提供
Versace Crystal Medusa耳環，13,000元。圖／Versace提供
FERRAGAMO日落夕陽橘色GANCINI長夾，29,500元。圖／FERRAGAMO提供
FERRAGAMO日落夕陽橘色GANCINI長夾，29,500元。圖／FERRAGAMO提供
Versace Greca Goddess艷粉紅色鍊帶錢包，30,000元。圖／Versace提供
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LA D MY DIOR 25毫米石英機芯黃金鑽石腕表，160萬元。圖／DIOR提供
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Lady Dior My ABCDior漸變灰玫紅籐格紋小羊皮提包，16萬5,000元。圖／DIOR提供
Lady Dior My ABCDior漸變灰玫紅籐格紋小羊皮提包，16萬5,000元。圖／DIOR提供
FERRAGAMO藍色MINI WANDA包，62,900元。圖／FERRAGAMO提供
FERRAGAMO藍色MINI WANDA包，62,900元。圖／FERRAGAMO提供
FERRAGAMO藍色迷你TOP HANDLE，79,900元。圖／FERRAGAMO提供
FERRAGAMO藍色迷你TOP HANDLE，79,900元。圖／FERRAGAMO提供

品牌 Dior

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