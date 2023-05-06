快訊

辛酸畫面流出？他笑稱「張國煒到中油兼差」 網見對比照嚇傻：真的有像

總挑皇家活動搶鋒頭！路易王子打呵欠 在祖父加冕典禮成焦點

指示燈異常、飛航組員超時 星宇日返台班機延誤7小時

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
星宇航空JX800台北-東京航班三度降落成田機場失敗，另一班JX803東京飛往台灣班機晚間也延誤。示意圖，圖／星宇航空提供
星宇航空JX800台北-東京航班三度降落成田機場失敗，另一班JX803東京飛往台灣班機晚間也延誤。示意圖，圖／星宇航空提供

星宇航空JX800台北-東京航班今天因風勢不穩定，三度降落成田機場失敗，延誤長達7小時。無獨有偶，有消息指出，另一班JX803東京飛往台灣班機今天晚間也延誤起飛，原定日本時間下午4點10分起飛，至今已延誤7小時。對此，星宇航空表示，因航機指示燈顯示異常，加上飛航組員超時問題，已緊急調度機師前往協助。

星宇航空JX800班機今因兩度無法降落成田機場，一度轉往名古屋機場，晚間返航成田機場時，又因側風強烈無法順利降落，一度於東京與千葉外海上空徘徊中，直至晚間7點52分才順利降落。

據了解，因此班機延誤影響，星宇航班便安排原要搭乘該班機回台的旅客改搭JX803班機，但因飛行人員超時更換等問題，該班機原定日本時間下午4點10分起飛，至今已延誤7小時，引發旅客不滿。

星宇航空表示，JX803東京-台北航班原訂於日本時間下午4點10分起飛返台，由於該航機於抵達東京成田機場後，航機指示燈顯示異常，依規定進行航機檢查，航機於日本時間晚間6點13分檢查完成，但因飛航組員超時問題，已緊急自台北安排2名機師搭機趕往東京，執行後續返台飛航任務，對於此次航班延誤深感抱歉，將全力協助旅客後續行程事宜。

成田機場 東京 日本

延伸閱讀

星宇飛東京成田遇「怪風」攪局 班機延誤7小時終於降落

創立時沒有海運支撐！張國煒不憂心外界對星宇3質疑 唯獨這事令他燒腦

因應未來上市櫃規劃 星宇航空法人董事聶國維請辭

星宇布局北美六至七個航點 未來也計畫引進全貨機

相關新聞

指示燈異常、飛航組員超時 星宇日返台班機延誤7小時

星宇航空JX800台北-東京航班今天因風勢不穩定，三度降落成田機場失敗，延誤長達7小時。無獨有偶，有消息指出，另一班JX...

星宇飛東京成田遇「怪風」攪局 班機延誤7小時終於降落

有旅客搭乘今星宇航空班機JX800前往日本東京，卻在降落成田機場前，班機落地2次失敗後選擇轉降名古屋。星宇航空證實，因側...

台南女婿Akira捧場首間雷夫羅倫之家開幕 不忘放閃林志玲「她是值得被疼愛的女性」

全台首間雷夫羅倫之家（The World of Ralph Lauren）進駐新光三越台南新天地一樓，正式開幕，邀請了把台南當作「第二故鄉」的Akira，以及邵雨薇擔任剪綵嘉賓。而Akira在逛完新店後，表示「裝潢很符合在地氣氛與台南人的熱情」，更透露會在這裡挑選林志玲的母親節禮物。

2023新北閱讀節／感受設計．新日常 行動書車、繪本、沙龍講座成亮點

2023新北閱讀節主活動「創作匯集站」今日（5月6日）於新北市美術館（以下簡稱新美館）盛大展開，活動現場涵蓋「創作舞台」...

大直NOKE停電民眾驚魂 業者：飆高溫冷氣開強才跳電

開幕僅一周的大直新商場「NOKE忠泰樂生活」，卻在今天周六下午逛街人潮最多的時候大停電。大直NOKE今天下午15:45分...

2023新北閱讀節／多元生活提案 「新北閱讀節」出攤亮點全解析

由新北市政府主辦的「新北閱讀節」正於5月6、7兩日，在新北美術館盛大展開。現場除有閱讀沙龍、親子手作兩大主題，並有餐車、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦