指示燈異常、飛航組員超時 星宇日返台班機延誤7小時

星宇航空JX800台北-東京航班今天因風勢不穩定，三度降落成田機場失敗，延誤長達7小時。無獨有偶，有消息指出，另一班JX803東京飛往台灣班機今天晚間也延誤起飛，原定日本時間下午4點10分起飛，至今已延誤7小時。對此，星宇航空表示，因航機指示燈顯示異常，加上飛航組員超時問題，已緊急調度機師前往協助。

星宇航空JX800班機今因兩度無法降落成田機場，一度轉往名古屋機場，晚間返航成田機場時，又因側風強烈無法順利降落，一度於東京與千葉外海上空徘徊中，直至晚間7點52分才順利降落。

據了解，因此班機延誤影響，星宇航班便安排原要搭乘該班機回台的旅客改搭JX803班機，但因飛行人員超時更換等問題，該班機原定日本時間下午4點10分起飛，至今已延誤7小時，引發旅客不滿。

星宇航空表示，JX803東京-台北航班原訂於日本時間下午4點10分起飛返台，由於該航機於抵達東京成田機場後，航機指示燈顯示異常，依規定進行航機檢查，航機於日本時間晚間6點13分檢查完成，但因飛航組員超時問題，已緊急自台北安排2名機師搭機趕往東京，執行後續返台飛航任務，對於此次航班延誤深感抱歉，將全力協助旅客後續行程事宜。