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台南女婿Akira捧場首間雷夫羅倫之家開幕 不忘放閃林志玲「她是值得被疼愛的女性」

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
AKIRA身穿Ralph Lauren紫標系列亞麻西裝套裝，出席雷夫羅倫之家開幕。圖／Ralph Lauren提供
AKIRA身穿Ralph Lauren紫標系列亞麻西裝套裝，出席雷夫羅倫之家開幕。圖／Ralph Lauren提供

全台首間雷夫羅倫之家（The World of Ralph Lauren）進駐新光三越台南新天地一樓，正式開幕，邀請了把台南當作「第二故鄉」的Akira，以及邵雨薇擔任剪綵嘉賓。而Akira在逛完新店後，表示「裝潢很符合在地氣氛與台南人的熱情」，更透露會在這裡挑選林志玲的母親節禮物。

作為品牌好友的Akira提到，從小就會穿Ralph Lauren的Polo衫，變成藝人後，曾推出過寫真集，就穿了一套骨董Ralph Lauren服飾當作造型，還得到RALPH LAUREN先生欣賞，更受邀參與50周年的紐約大秀。Akira表示「本來以為只是去看秀，到了當場，RALPH LAUREN先生卻說『你穿這套好看』就當開場（走秀）吧！」讓他又驚又喜。而Akira後來也陸續購入不少品牌的服飾，更覺得每個男人都應該要有一套Ralph Lauren的西裝，因為細膩剪裁無與倫比。

Akira（右二）與邵雨薇（左二）和品牌代表與新光三越店長，一同剪綵。圖／Ralph Lauren提供
Akira（右二）與邵雨薇（左二）和品牌代表與新光三越店長，一同剪綵。圖／Ralph Lauren提供

由於今年是Akira與林志玲結婚的第四個年頭，而下周又逢母親節，他再次讚美老婆「即使她現在已經是媽媽了，但依舊是一位值得被疼愛的女性」。所以會考慮在雷夫羅倫之家中，挑一些絲質女裝當作禮物，呼應第四年的「絲婚」意涵。

邵雨薇挑選紫標系列海軍藍開襟衫象牙白內搭針織背心，以及海軍藍長裙出席雷夫羅倫之家開幕。圖／Ralph Lauren提供
邵雨薇挑選紫標系列海軍藍開襟衫象牙白內搭針織背心，以及海軍藍長裙出席雷夫羅倫之家開幕。圖／Ralph Lauren提供

同場的邵雨薇挑選了紫標系列海軍藍開襟衫象牙白內搭針織背心，以及海軍藍長裙，不扣上釦子，讓她展現難得一見的「事業線」。邵雨薇解釋「這樣的風格很適合台南天氣，以及營造不經意的感覺」，但如果在台北的話，則不敢這樣穿，笑說「因為大家都會看我」。而在逛完一圈之後，邵雨薇最想入手的是Wellington包，理由是最符合她平常偏中性的穿搭；此行的她同樣有任務，就是來幫媽媽下單想要的母親節禮物，還開玩笑表示「今天應該沒辦法刷卡吧！」

台灣首間雷夫羅倫之家首度引進了台北都沒有的居家系列。圖／Ralph Lauren提供
台灣首間雷夫羅倫之家首度引進了台北都沒有的居家系列。圖／Ralph Lauren提供

台灣首間雷夫羅倫之家，佔地近百坪，在品牌定位中屬於「頂級」店型。因此以Ralph Lauren旗下最高級的Purple Label（紫標）系列男、女裝為主力，還首度引進了台北都沒有的居家系列，是品牌粉絲必朝聖理由。而之所以落腳台南，Ralph Lauren解釋，隨著科技園區發展，帶入了不少對於高質感穿搭講究的消費者，同時品牌訴求「低調奢華」魅力，最適合豐富文化底蘊的台南。而且在先前試營運期間，獲得了消費者許多正面迴響，目前Ralph Lauren正在物色據點，有望在北台灣也開出第二間雷夫羅倫之家。

Ralph Lauren紫標絲質亞麻長褲，18,880元。圖／Ralph Lauren提供
Ralph Lauren紫標絲質亞麻長褲，18,880元。圖／Ralph Lauren提供

Ralph Lauren紫標女裝格紋亞麻西裝外套，68,800元。圖／Ralph Lauren提供
Ralph Lauren紫標女裝格紋亞麻西裝外套，68,800元。圖／Ralph Lauren提供

Ralph Lauren紫標女裝露背洋裝，61,800元。圖／Ralph Lauren提供
Ralph Lauren紫標女裝露背洋裝，61,800元。圖／Ralph Lauren提供

Ralph Lauren紫標費爾島背心，41.800元。圖／Ralph Lauren提供
Ralph Lauren紫標費爾島背心，41.800元。圖／Ralph Lauren提供

Ralph Lauren紫標女裝百褶裙，61,800元。圖／Ralph Lauren提供
Ralph Lauren紫標女裝百褶裙，61,800元。圖／Ralph Lauren提供

Ralph Lauren紫標女裝雙排釦針織開襟衫，41,800元。圖／Ralph Lauren提供
Ralph Lauren紫標女裝雙排釦針織開襟衫，41,800元。圖／Ralph Lauren提供

Ralph Lauren紫標皮革帆布拼接旅行袋，63,800元。圖／Ralph Lauren提供
Ralph Lauren紫標皮革帆布拼接旅行袋，63,800元。圖／Ralph Lauren提供

Ralph Lauren紫標女裝格紋西裝背心，29,800元。圖／Ralph Lauren提供
Ralph Lauren紫標女裝格紋西裝背心，29,800元。圖／Ralph Lauren提供

Ralph Lauren紫標羊皮風衣外套，約25萬5,800元。圖／Ralph Lauren提供
Ralph Lauren紫標羊皮風衣外套，約25萬5,800元。圖／Ralph Lauren提供

Ralph Lauren紫標亞麻西裝外套，64,800元。圖／Ralph Lauren提供
Ralph Lauren紫標亞麻西裝外套，64,800元。圖／Ralph Lauren提供

台南 品牌 母親節

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