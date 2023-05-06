台南女婿Akira捧場首間雷夫羅倫之家開幕 不忘放閃林志玲「她是值得被疼愛的女性」

全台首間雷夫羅倫之家（The World of Ralph Lauren）進駐新光三越台南新天地一樓，正式開幕，邀請了把台南當作「第二故鄉」的Akira，以及邵雨薇擔任剪綵嘉賓。而Akira在逛完新店後，表示「裝潢很符合在地氣氛與台南人的熱情」，更透露會在這裡挑選林志玲的母親節禮物。

作為品牌好友的Akira提到，從小就會穿Ralph Lauren的Polo衫，變成藝人後，曾推出過寫真集，就穿了一套骨董Ralph Lauren服飾當作造型，還得到RALPH LAUREN先生欣賞，更受邀參與50周年的紐約大秀。Akira表示「本來以為只是去看秀，到了當場，RALPH LAUREN先生卻說『你穿這套好看』就當開場（走秀）吧！」讓他又驚又喜。而Akira後來也陸續購入不少品牌的服飾，更覺得每個男人都應該要有一套Ralph Lauren的西裝，因為細膩剪裁無與倫比。

Akira（右二）與邵雨薇（左二）和品牌代表與新光三越店長，一同剪綵。圖／Ralph Lauren提供

由於今年是Akira與林志玲結婚的第四個年頭，而下周又逢母親節，他再次讚美老婆「即使她現在已經是媽媽了，但依舊是一位值得被疼愛的女性」。所以會考慮在雷夫羅倫之家中，挑一些絲質女裝當作禮物，呼應第四年的「絲婚」意涵。

邵雨薇挑選紫標系列海軍藍開襟衫象牙白內搭針織背心，以及海軍藍長裙出席雷夫羅倫之家開幕。圖／Ralph Lauren提供

同場的邵雨薇挑選了紫標系列海軍藍開襟衫象牙白內搭針織背心，以及海軍藍長裙，不扣上釦子，讓她展現難得一見的「事業線」。邵雨薇解釋「這樣的風格很適合台南天氣，以及營造不經意的感覺」，但如果在台北的話，則不敢這樣穿，笑說「因為大家都會看我」。而在逛完一圈之後，邵雨薇最想入手的是Wellington包，理由是最符合她平常偏中性的穿搭；此行的她同樣有任務，就是來幫媽媽下單想要的母親節禮物，還開玩笑表示「今天應該沒辦法刷卡吧！」

台灣首間雷夫羅倫之家首度引進了台北都沒有的居家系列。圖／Ralph Lauren提供

台灣首間雷夫羅倫之家，佔地近百坪，在品牌定位中屬於「頂級」店型。因此以Ralph Lauren旗下最高級的Purple Label（紫標）系列男、女裝為主力，還首度引進了台北都沒有的居家系列，是品牌粉絲必朝聖理由。而之所以落腳台南，Ralph Lauren解釋，隨著科技園區發展，帶入了不少對於高質感穿搭講究的消費者，同時品牌訴求「低調奢華」魅力，最適合豐富文化底蘊的台南。而且在先前試營運期間，獲得了消費者許多正面迴響，目前Ralph Lauren正在物色據點，有望在北台灣也開出第二間雷夫羅倫之家。

Ralph Lauren紫標絲質亞麻長褲，18,880元。圖／Ralph Lauren提供

Ralph Lauren紫標女裝格紋亞麻西裝外套，68,800元。圖／Ralph Lauren提供

Ralph Lauren紫標女裝露背洋裝，61,800元。圖／Ralph Lauren提供

Ralph Lauren紫標費爾島背心，41.800元。圖／Ralph Lauren提供

Ralph Lauren紫標女裝百褶裙，61,800元。圖／Ralph Lauren提供

Ralph Lauren紫標女裝雙排釦針織開襟衫，41,800元。圖／Ralph Lauren提供

Ralph Lauren紫標皮革帆布拼接旅行袋，63,800元。圖／Ralph Lauren提供

Ralph Lauren紫標女裝格紋西裝背心，29,800元。圖／Ralph Lauren提供

Ralph Lauren紫標羊皮風衣外套，約25萬5,800元。圖／Ralph Lauren提供