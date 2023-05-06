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多元生活提案 「新北閱讀節」出攤亮點全解析

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
現場包含餐車、手作餐車、市集三區，約25個出攤品牌讓民眾在草地休憩、滿足餐飲需求，也感受設計與閱讀的日常活力。圖／500輯提供
現場包含餐車、手作餐車、市集三區，約25個出攤品牌讓民眾在草地休憩、滿足餐飲需求，也感受設計與閱讀的日常活力。圖／500輯提供

由新北市政府主辦的「新北閱讀節」正於5月6、7兩日，在新北美術館盛大展開。現場除有閱讀沙龍、親子手作兩大主題，並有餐車、手作餐車、市集三區，讓參與民眾在草地休憩、滿足餐飲需求，同時感受設計與閱讀的日常活力。

其中「手作攤車」區並有包含天然精油品牌的上山上山、手作織物PÊIHU、萃取台灣原種植物的眠腦minnao、13 fingers’…等11個品牌；「市集」則有好初早餐、Jimmy food place、五星和味、TNT美式炭烤牛排、仙島SENTO、涵糖製所（シュガー）、金豬貝果等11組出攤位置。

亮點攤位像是Jimmy food place以現烤漢堡排結合米食的形式，呈現台版「日本當紅吉祥寺漢堡排飯」，相似於東京火紅的漢堡排專賣店「挽肉と米」、肉香四溢；位於台北市大同區仙氣滿滿的東方茶屋「仙島SENTO」則帶來清爽解熱的市集獨家特調「龜鹿二仙茶」；手作品牌PÊIHU則帶來柔軟、繽紛的手作緹花軟物件，天然精油品牌「上山上山」則以熟悉的童年氣味為靈感帶來多款精油，不容錯過的更有人氣款「玉仔」系列靜心書眠噴霧，透過氣味的嗅聞、一秒切換靜謐氣場。

值得一提的是，以上出攤品牌都將在5月7日二度登場；同時一旦前往主活動區「創作匯集站」活動，參與並完成社群任務，有機會獲得「設計新日常。書香淡香水」一瓶；每日將分三時段發放，數量有限、換完為止。

亮點攤位像是Jimmy food place以現烤漢堡排結合米食的形式，呈現台版「日本當紅吉祥寺漢堡排飯」。圖／500輯提供
亮點攤位像是Jimmy food place以現烤漢堡排結合米食的形式，呈現台版「日本當紅吉祥寺漢堡排飯」。圖／500輯提供
「上山上山」帶來多款精油，透過氣味的嗅聞、一秒切換靜謐氣場。圖／500輯提供
「上山上山」帶來多款精油，透過氣味的嗅聞、一秒切換靜謐氣場。圖／500輯提供
由新北市政府主辦的「新北閱讀節」正於5月6、7兩日，在新北美術館盛大展開。圖／500輯提供
由新北市政府主辦的「新北閱讀節」正於5月6、7兩日，在新北美術館盛大展開。圖／500輯提供
現場並有行動書車，讓人沈浸在寧靜的書香環境中。圖／500輯提供
現場並有行動書車，讓人沈浸在寧靜的書香環境中。圖／500輯提供
現場並有行動書車，讓人沈浸在寧靜的書香環境中。圖／500輯提供
現場並有行動書車，讓人沈浸在寧靜的書香環境中。圖／500輯提供
仙氣滿滿的東方茶屋「仙島SENTO」則帶來清爽解熱的市集獨家特調「龜鹿二仙茶」。圖／500輯提供
仙氣滿滿的東方茶屋「仙島SENTO」則帶來清爽解熱的市集獨家特調「龜鹿二仙茶」。圖／500輯提供

品牌 漢堡

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