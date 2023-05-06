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首套生命教育兒童繪本上市 醫事司司長導讀

攝影中心／ 記者林俊良/即時報導
財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心，今推出全台首套談論「善終三法」的親子繪本，許多家長帶著小朋友出席新書發表。記者林俊良／攝影
財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心，今推出全台首套談論「善終三法」的親子繪本，許多家長帶著小朋友出席新書發表。記者林俊良／攝影

財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心，今天推出全台首套談論「善終三法」的親子繪本，希望能深耕生命教育觀念。許多家長帶著小朋友出席新書發表，衛生福利部醫事司司長暨器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心執行長劉越萍導讀，和現場的小朋友親切互動，資深藝人譚艾珍也帶著女兒歐陽靖和外孫出席活動。

「小紅機器人」、「豬二哥的歡樂派對」、「樹獺爺爺的心願」這三本親子教育繪本不只適合學齡期孩子閱讀，更適合全家人一起共讀分享，有國民奶奶之稱的譚艾珍在讀了繪本後，深有所感地說：「我們沒有辦法決定生命長度，但能自己決定生命的厚度。」期待藉由系列專書，讓大人及小孩能瞭解生命自主的意義，進而尊重自己與其他人的決定；除此之外，也希望社會大眾及企業能共襄盛舉，讓生命教育系列繪本能接觸到更多民眾，為國內善終生命教育的啟發共同努力。

全台首套談論「善終三法」的親子繪本，希望能深耕生命教育觀念，資深藝人譚艾珍（左）也帶著女兒歐陽靖（右）和外孫出席活動。記者林俊良／攝影
全台首套談論「善終三法」的親子繪本，希望能深耕生命教育觀念，資深藝人譚艾珍（左）也帶著女兒歐陽靖（右）和外孫出席活動。記者林俊良／攝影
全台首套談論「善終三法」的親子繪本，希望能深耕生命教育觀念，衛生福利部醫事司司長暨器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心執行長劉越萍（左）進行導讀，和現場的小朋友親切互動。記者林俊良／攝影
全台首套談論「善終三法」的親子繪本，希望能深耕生命教育觀念，衛生福利部醫事司司長暨器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心執行長劉越萍（左）進行導讀，和現場的小朋友親切互動。記者林俊良／攝影
財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心，推出全台首套談論「善終三法」的親子繪本，希望能深耕生命教育觀念。記者林俊良／攝影
財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心，推出全台首套談論「善終三法」的親子繪本，希望能深耕生命教育觀念。記者林俊良／攝影

器官捐贈 親子教育 繪本

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