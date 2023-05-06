首套生命教育兒童繪本上市 醫事司司長導讀

每個品牌都有自己的代表色，而New Balance也不例外，「灰色」就是在其發展的百年時光中，不可或缺的一塊。為了彰顯這段歷史，自2018年起都會盛大舉辦「Grey Day」活動，並推出致敬主題的新鞋款；今年就邀請了人氣男星范少勳、林映唯站台詮釋。

2023-05-06 12:39