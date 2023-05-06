獨／鳳梨外銷量萎縮 農糧署：因為遇到日本五一黃金周「會努力達標」

中國大陸鳳梨禁令後，2021年我國外銷生鮮鳳梨2.8萬公噸、2022年約2萬公噸，其中，日本占九成以上，年外銷約1萬8000萬公噸左右。根據農委會農糧署的官方統計顯示，今年1月1日到5月5日，鳳梨外銷1萬3135.69萬公噸，比2022年同期1萬5610.93、2021年同期1萬8183.08公噸，分別減少15.8%、27.7%，雖然今年鳳梨產季尚未結束，整體生產量這幾年都差不多，但外銷量在萎縮。

今年國產鳳梨因產季提前，最大產量會在4月份，有5萬9000多公噸，價格一度不穩崩跌，農委會啟動內銷8000公噸、外銷2萬公噸，同時加工1.2萬公噸，以及各項促銷等因應措施。

但因為國內天氣始終不太穩定，忽冷忽熱。直到近期天氣熱了起來，國產鳳梨才真正退酸好吃，低迷了好一陣子的價格，才逐漸攀升。農糧署稱近日產地價格已逐漸回穩至每公斤18至20元，拍賣價格也達每公斤28元以上。

農委會農糧署副署長姚志旺表示，日本是目前我國鳳梨外銷最主要國家，因為遇到五一黃金周連假，上周外銷有比較減緩，但5月過後又開始恢復外銷，會努力達到原本設定的出口目標，鳳梨季仍未結束，外銷後市仍看漲。

今年鳳梨外銷日本狀況在衰退不如以往，姚志旺說，今年2月就開始外銷，當時天冷，鳳梨的品質沒有現在這麼好，價格也比較低迷，確實也傳出黑心、蟲害薰蒸等問題，一度薰蒸率達三成以上。

他表示，後來發現問題後，從田間管理開始改善，農委會在3月底緊急開放兩款鳳梨藥劑，包括大利松和馬拉松，供農民使用欲減少蟲害。同時要求包裝場做好清潔工作，逐一針對問題解決、輔導改善。

姚志旺說，但現階段我國外銷日本鳳梨蟲害薰蒸率已降為兩成，一開始確實有影響，但爾後慢慢調整改善，經過一陣子磨合後，日方也逐漸接受，部份貿易商也開始預定明年的貨櫃量。

姚志旺表示，上周適逢日本的五一黃金周，有暫停出口的情況，但日本連假過後，出口也開始恢復，現階段高屏產區的鳳梨採收已經達八成，進入嘉義、雲林的鳳梨產期，今年因為提前調節催花，產期集中在4月份。

至於今年的鳳梨危機是否已經度過？他說，要到5月底才能評判是否已經解除危機。