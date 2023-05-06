六福村5月優惠一次看！報稅憑證、鄉親、母親都有優惠

5月報稅季，別以為報稅單沒啥用，前進六福村、憑繳稅憑證可享門票優惠，特惠票價588元(原價1,199元)，可以大省一筆；此外，限定日帶母親入園也可享優惠票價520元；園區再加碼鄉親優惠、5月限定假日399元。

母親節即將來臨，六福村於5月13日至5月14日兩天，帶媽媽入園只要憑出示戶口名簿或全家福照片購票入園只要520元(原價1,199元)，現省679元。若想再住一晚，六福村入園門票再加上關西六福莊住宿券，四人只要6,999元(原價18,216元)，現省11,217元，此優惠於周日到周四入住，可再享用餐廳下午茶。

此外，只要以今年度憑牌照稅/所得稅繳交憑證，搭配繳稅收據(網路收據截圖)+個人證件，到園區現場購票即可享優惠價588元。園區正舉辦熱鬧有趣的動物派對活動(4/1~6/25)，可趁優惠檔期呼朋引伴、一起加入動物狂歡派對大遊行。