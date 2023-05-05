停辦兩年「綠島人權藝術季」17日回歸 傾聽裂隙的迴聲

因疫情停辦兩年的「綠島人權藝術季」將於17日開展，集結22組國內外跨媒材、類型的藝術家，其中15件為全新創作。年紀最小的參展藝術家澎科萌僅11歲，在藝術家母親蔡宛璇的陪伴下，走訪不義遺址、接觸閱聽資料、與受難者前輩們說話，以直觀、童稚的眼光，呈現她所理解的白色恐怖歷史，創作出「11歲的手記」。

「2023綠島人權藝術季」以「傾聽裂隙的迴聲」為題，由東海大學美術系助理教授蔡明君擔任總策展人、獨立策展人陳韋綸與蔡秉儒協同策畫，文化部部長史哲、展覽顧問陳進金教授、參展藝術家吳克威＋蔡郁柔、張恩滿、張紋瑄、鄧兆旻、澎科萌＋蔡宛璇、王榆鈞；政治受難者張則周、洪武雄、吳俊宏、陳欽生、黃瑞麟前輩及受難者家屬歐陽煇美今皆出席展前記者會。

蔡明君表示，團隊在籌備過程中不斷自問，藝術家們如何找到自身任務和角色，為白色恐怖歷史做什麼？藝術季透過不同媒材的轉譯，讓藝術家們踏上一場歷史的探尋之旅，除了觀察、傾聽與重新省思複雜的歷史維度，在人權議題建立多元而扎實的觀察，也扣合綠島的在地歷史及文化，思考白色恐怖，更在顧問團協助下，以共學講座、工作坊，探訪受難者前輩與家屬，規畫「穿梭歷史的縫隙」、「今日與回望」、「過去的島嶼，當代的困境」三大子題。

史哲說，白恐歷史不應僅是課本內容，更該是台灣每一代人生命的共同記憶，期待藉由在綠島觀光旺季舉辦的人權藝術季，能成為觀光客遊程之一，並深植其內心記憶。

年僅11歲的澎科萌，是這次最年輕的參展藝術家。她與母親蔡宛璇協力創作，透過還未被定見綑綁的孩童眼光，省思歷史、公理與正義。澎科萌說，親自去過那些白色恐怖場景，才不會聽一聽就忘記，她以讓自己印象深刻的女性、少年受難者作為創作發想;蔡宛璇說，創作過程以科萌為觀察主體，將她讀過的文本、現場參與的經驗發展成小筆記、圖表、微縮物件，她更透露科萌看見資料記載前輩頑強的反抗精神，稱其為「打不死的阿公」。

國家文藝獎得主吳瑪悧帶來全新作品〈我是高草〉，以白恐受難者高草為例，邀請觀眾理解和反思身處白色恐怖年代的處境；榮獲2022年金馬獎最佳紀錄片導演的蔡崇隆則與妻子阮金紅、聲音創作者史旻玠共同創作〈歷史的裂縫—移工在綠島〉，涵蓋國家發展、人權承諾、工廠勞動、工安新聞等各種現實又紛雜的矛盾異音。曾獲金音獎肯定的音樂人王榆鈞也登島駐地創作，以受難前輩家屬的訪談為線索，透過歌曲連結談話、歌唱與島嶼上各種記憶與情感的碎片。

本次藝術季更聚焦藝術的再詮釋及與受難者前輩共同創作，藝術家劉紀彤將政治受難者陳孟和在1962年拍攝的綠島全景，結合2010年後人循此影像再翻拍的作品，印製成民眾可從綠島寄回的明信片，期待以人權故事的傳遞開展對話，藝術季為期四個月，展期間將舉辦各類型的工作坊與導覽活動。