珍珠獻給媽媽超有寓意！胸針百搭不擔心尺寸是驚喜首選

由母貝所孕育而生的珍珠，溫潤無瑕，是大自然賜予的禮物，也是串連起母親與子女間珍貴的情感回憶、表達由衷謝意的母親節送禮首選。 母親節前夕，MIKIMOTO以獻上多款珍珠胸針珠寶，作品設計匯聚大自然中最迷人的花束、花環等，有的則結合輕柔飄逸的緞帶、或是抽象的幾何線條，透過品牌細膩的設計與工藝，在精巧的胸針珠寶上展現萬物之美。

MIKIMOTO也推出多款品牌熱銷的Luxury Gifts Collection禮品系列作品獨家於台北101旗艦店販售，包括全新的櫻花盛放造型圓珠筆，靈感源自品牌經典的珠寶系列「Les Pétales de Ginza」，筆身裝飾盛放的櫻花。今年適逢品牌130週年而特別設計的絲巾，印有「LOVE PEARLS」字樣，和珍珠一樣柔美又充滿個性。