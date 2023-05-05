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珍珠獻給媽媽超有寓意！胸針百搭不擔心尺寸是驚喜首選

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
TASAKI balance step胸針，黃K金鑲嵌Akoya珍珠，11萬3,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI balance step胸針，黃K金鑲嵌Akoya珍珠，11萬3,000元。圖／TASAKI提供

由母貝所孕育而生的珍珠，溫潤無瑕，是大自然賜予的禮物，也是串連起母親與子女間珍貴的情感回憶、表達由衷謝意的母親節送禮首選。 母親節前夕，MIKIMOTO以獻上多款珍珠胸針珠寶，作品設計匯聚大自然中最迷人的花束、花環等，有的則結合輕柔飄逸的緞帶、或是抽象的幾何線條，透過品牌細膩的設計與工藝，在精巧的胸針珠寶上展現萬物之美。

MIKIMOTO也推出多款品牌熱銷的Luxury Gifts Collection禮品系列作品獨家於台北101旗艦店販售，包括全新的櫻花盛放造型圓珠筆，靈感源自品牌經典的珠寶系列「Les Pétales de Ginza」，筆身裝飾盛放的櫻花。今年適逢品牌130週年而特別設計的絲巾，印有「LOVE PEARLS」字樣，和珍珠一樣柔美又充滿個性。

同樣源自日本的TASAKI，除了以溫潤珍珠為主要創作素材，更結合黃K金線條的俐落堅硬和鑽石的璀璨，延續經典推出全新胸針，與世上每一位偉大母親獻上最深切的感謝與祝福。TASAKI balance step系列以如階梯般的平衡美學為核心理念，圓潤珍珠與方長K金線條巧妙排列，展現摩登年輕感。kinetic系列胸針以經典的流線型黃K金星光、溫柔如月的珍珠和鑲嵌其內的璀璨鑽石，交織出恆星運轉的動態之美。cosmic胸針則以珍珠和K金線條層層疊錯的環形行星軌道，呼應親子感情的恆常相連。

（由左至右）MIKIMOTO飛舞緞帶造型珍珠胸針，純銀搭配日本Akoya珍珠，21,000元；MIKIMOTO純銀珍珠胸針，純銀搭配日本Akoya珍珠，13,000元。圖／MIKIMOTO提供
（由左至右）MIKIMOTO飛舞緞帶造型珍珠胸針，純銀搭配日本Akoya珍珠，21,000元；MIKIMOTO純銀珍珠胸針，純銀搭配日本Akoya珍珠，13,000元。圖／MIKIMOTO提供
TASAKI kinetic胸針，黃K金鑲嵌Akoya珍珠，93,900元。圖／TASAKI提供
TASAKI kinetic胸針，黃K金鑲嵌Akoya珍珠，93,900元。圖／TASAKI提供
Mikimoto Luxury Gifts Collection - LOVE PEARLS絲巾珍珠白色款，100%真絲，尺寸約 88.0*88.0cm，台北101旗艦店獨家販售，18,000元。圖／MIKIMOTO提供
Mikimoto Luxury Gifts Collection - LOVE PEARLS絲巾珍珠白色款，100%真絲，尺寸約 88.0*88.0cm，台北101旗艦店獨家販售，18,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO緞帶造型珍珠胸針，純銀搭配日本Akoya珍珠，9,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO緞帶造型珍珠胸針，純銀搭配日本Akoya珍珠，9,000元。圖／MIKIMOTO提供
Mikimoto Luxury Gifts Collection櫻花盛放造型圓珠筆，台北101旗艦店獨家販售，參考價格，12,000元。圖／MIKIMOTO提供
Mikimoto Luxury Gifts Collection櫻花盛放造型圓珠筆，台北101旗艦店獨家販售，參考價格，12,000元。圖／MIKIMOTO提供
TASAKI kinetic鑽石胸針，黃K金鑲嵌鑽石與Akoya珍珠，15萬3,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI kinetic鑽石胸針，黃K金鑲嵌鑽石與Akoya珍珠，15萬3,000元。圖／TASAKI提供
（由左至右）MIKIMOTO純銀花束造型珍珠胸針，純銀搭配日本Akoya珍珠，18,000元；Mikimoto Luxury Gifts Collection櫻花盛放造型圓珠筆，台北101旗艦店獨家販售，12,000元。圖／MIKIMOTO提供
（由左至右）MIKIMOTO純銀花束造型珍珠胸針，純銀搭配日本Akoya珍珠，18,000元；Mikimoto Luxury Gifts Collection櫻花盛放造型圓珠筆，台北101旗艦店獨家販售，12,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO純銀花環造型珍珠胸針，純銀搭配日本Akoya珍珠，12,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO純銀花環造型珍珠胸針，純銀搭配日本Akoya珍珠，12,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO緞帶蝴蝶結造型珍珠胸針，純銀搭配日本Akoya珍珠，24,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO緞帶蝴蝶結造型珍珠胸針，純銀搭配日本Akoya珍珠，24,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO純銀珍珠胸針，純銀搭配日本Akoya珍珠，13,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO純銀珍珠胸針，純銀搭配日本Akoya珍珠，13,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO愛心蝴蝶造型珍珠胸針，18K粉紅金搭配日本Akoya珍珠，24,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO愛心蝴蝶造型珍珠胸針，18K粉紅金搭配日本Akoya珍珠，24,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO純銀珍珠胸針，純銀搭配日本Akoya珍珠，13,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO純銀珍珠胸針，純銀搭配日本Akoya珍珠，13,000元。圖／MIKIMOTO提供
TASAKI cosmic胸針，黃K金鑲嵌Akoya珍珠，11萬5,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI cosmic胸針，黃K金鑲嵌Akoya珍珠，11萬5,000元。圖／TASAKI提供
Mikimoto Luxury Gifts Collection - LOVE PEARLS絲巾珍珠潟湖藍，100%真絲，尺寸約 88.0*88.0cm，台北101旗艦店獨家販售，18,000元。圖／MIKIMOTO提供
Mikimoto Luxury Gifts Collection - LOVE PEARLS絲巾珍珠潟湖藍，100%真絲，尺寸約 88.0*88.0cm，台北101旗艦店獨家販售，18,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO飛舞緞帶造型珍珠胸針，純銀搭配日本Akoya珍珠，21,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO飛舞緞帶造型珍珠胸針，純銀搭配日本Akoya珍珠，21,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO 葡萄造型珍珠胸針，18K粉紅金搭配日 Akoya珍珠，31,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO 葡萄造型珍珠胸針，18K粉紅金搭配日 Akoya珍珠，31,000元。圖／MIKIMOTO提供

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