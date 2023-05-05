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珍珠獻給媽媽超有寓意！胸針百搭不擔心尺寸是驚喜首選
由母貝所孕育而生的珍珠，溫潤無瑕，是大自然賜予的禮物，也是串連起母親與子女間珍貴的情感回憶、表達由衷謝意的母親節送禮首選。 母親節前夕，MIKIMOTO以獻上多款珍珠胸針珠寶，作品設計匯聚大自然中最迷人的花束、花環等，有的則結合輕柔飄逸的緞帶、或是抽象的幾何線條，透過品牌細膩的設計與工藝，在精巧的胸針珠寶上展現萬物之美。
MIKIMOTO也推出多款品牌熱銷的Luxury Gifts Collection禮品系列作品獨家於台北101旗艦店販售，包括全新的櫻花盛放造型圓珠筆，靈感源自品牌經典的珠寶系列「Les Pétales de Ginza」，筆身裝飾盛放的櫻花。今年適逢品牌130週年而特別設計的絲巾，印有「LOVE PEARLS」字樣，和珍珠一樣柔美又充滿個性。
同樣源自日本的TASAKI，除了以溫潤珍珠為主要創作素材，更結合黃K金線條的俐落堅硬和鑽石的璀璨，延續經典推出全新胸針，與世上每一位偉大母親獻上最深切的感謝與祝福。TASAKI balance step系列以如階梯般的平衡美學為核心理念，圓潤珍珠與方長K金線條巧妙排列，展現摩登年輕感。kinetic系列胸針以經典的流線型黃K金星光、溫柔如月的珍珠和鑲嵌其內的璀璨鑽石，交織出恆星運轉的動態之美。cosmic胸針則以珍珠和K金線條層層疊錯的環形行星軌道，呼應親子感情的恆常相連。
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