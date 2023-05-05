快訊

日本石川縣規模6.3地震…無人島被搖到「沙塵瀰漫」 觀光客當場看傻

玩台灣29天花13萬！她大嘆「失控的台灣物價」 網傻眼：專挑貴的吃

郭台銘宣布辦四場大造勢 下周五踩侯友宜大本營「希望代表藍出戰」

省荷包！momo購物網「清潔日用品、尿布、濕紙巾」限時下殺5折起

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
momo購物網即日起至5月31日祭出「家用清潔展」、「育兒新生活」、「濕巾補給站」3大好康優惠齊發。圖／momo購物網提供
momo購物網即日起至5月31日祭出「家用清潔展」、「育兒新生活」、「濕巾補給站」3大好康優惠齊發。圖／momo購物網提供

進入5月報稅季，momo購物網與全民一同展開省錢大作戰，即日起至5月31日祭出「家用清潔展」、「育兒新生活」、「濕巾補給站」3大好康優惠齊發，生活日用品如ARIEL、Persil 寶瀅、蘭諾及好神拖等熱銷品牌好物下殺5折起，活動期間加碼消費滿千登記搶100元mo幣；針對媽咪們每月必買的嬰幼兒尿布及濕紙巾也有5折起優惠。此外，電腦報稅必備神物「讀卡機」更不容錯過，以外型輕巧、免驅動可隨插即用的款式最受青睞，預估5月可較上月提升近2倍銷售。

為助消費者划算入手定期必補貨的清潔好物，momo購物網即日起至5月31日推出「家用清潔展」，眾多熱銷洗衣精與居家清潔掃除用品直降5折起，活動期間加碼全館下單滿1,000元登記搶100元mo幣（每日限350名）。熱門推薦如「ARIEL4D超濃縮抗菌洗衣膠囊56顆兩袋」，5月23日限時下殺799元；「Persil寶瀅強效淨垢洗衣精2.5L 2瓶+1.5L補充包4入」，5月23日一日限定價1,099元，再贈樂扣樂扣保鮮盒3入組；「好神拖輕巧手壓旋轉拖把組」5月8日至5月14日特價888元，加碼送室內香氛組；「蘭諾衣物芳香豆2+4超值組」5月22日至5月25日優惠價879元。

針對媽媽們必囤的嬰幼兒尿布及濕紙巾等婦幼用品，momo購物網以一鍵下單、免搬免扛即可直送到府的箱購便利性備受青睞，自今年1月至今銷售年增突破3成，以穿脫便利的褲型尿布最受關注，而包覆性強、主打讓嬰兒熟睡到天亮的夜間專用褲也同步熱銷。momo購物'網提供「育兒新生活」超殺優惠替大家無痛省錢，即日起至5月31日天天消費滿3,999元登記送150元mo幣育兒金，必買夯品如「幫寶適一級幫拉拉褲M」，即日起至5月8日限量下殺半價899元；寶可夢限定版「滿意寶寶兒童系列晚安褲兩箱組」特價1,978元。

另有「濕巾補給站」全館優惠7折起，加碼指定品下單滿1,499元登記送「Ka王子菁華洗衣膠囊、美國OXO POP按壓保鮮盒、3M好握型海綿菜瓜布」好禮3選1。強打最高月銷近4千組的momo購物網獨家「康乃馨momoco柔淨純水潔膚濕巾（24包）」即日起至5月16日激殺價599元；「HUGGIES好奇純水植萃保水濕巾」即日起至5月8日買12包送12包只要939元；「立得清酒精擦濕巾（10包）」5月10日至5月16日優惠價950元。

此外，電腦報稅必備神器「讀卡機」也不可或缺，以外型輕薄簡約、免驅動可隨插即用的款式最受消費者青睞，熱銷商品如單月最高熱銷破千組的「WORKFIX渥克斯多功能IC晶片智慧讀卡機WR-1」、重量僅50公克的「aibo AB22 ATM晶片讀卡機」、支援128GB記憶卡的「RASTO複合式讀卡機」等。

康乃馨momoco柔淨純水潔膚濕巾24包，momo購物網即日起至5月16日活動價599元。圖／momo購物網提供
康乃馨momoco柔淨純水潔膚濕巾24包，momo購物網即日起至5月16日活動價599元。圖／momo購物網提供
RASTO複合式讀卡機，momo購物網活動價314元。圖／momo購物網提供
RASTO複合式讀卡機，momo購物網活動價314元。圖／momo購物網提供
蘭諾衣物芳香豆2+4超值組，momo購物網5月22日至5月25日活動價879元。圖／momo購物網提供
蘭諾衣物芳香豆2+4超值組，momo購物網5月22日至5月25日活動價879元。圖／momo購物網提供
立得清酒精擦濕巾10包，momo購物網5月10日至5月16日活動價950元。圖／momo購物網提供
立得清酒精擦濕巾10包，momo購物網5月10日至5月16日活動價950元。圖／momo購物網提供
好神拖輕巧手壓旋轉拖把組，momo購物網5月8日至5月14日活動價888元。圖／momo購物網提供
好神拖輕巧手壓旋轉拖把組，momo購物網5月8日至5月14日活動價888元。圖／momo購物網提供
滿意寶寶兒童系列晚安褲（兩箱），momo購物網活動價1,978元。圖／momo購物網提供
滿意寶寶兒童系列晚安褲（兩箱），momo購物網活動價1,978元。圖／momo購物網提供
Persil寶瀅強效淨垢洗衣精2.5L 2瓶+1.5L補充包4入，momo購物網5月23日一日限定價1,099元。圖／momo購物網提供
Persil寶瀅強效淨垢洗衣精2.5L 2瓶+1.5L補充包4入，momo購物網5月23日一日限定價1,099元。圖／momo購物網提供
HUGGIES好奇純水植萃保水濕巾24包，momo購物網即日起至5月8日活動價939元。圖／momo購物網提供
HUGGIES好奇純水植萃保水濕巾24包，momo購物網即日起至5月8日活動價939元。圖／momo購物網提供
WORKFIX渥克斯多功能IC晶片智慧讀卡機WR-1，momo購物網活動價249元。圖／momo購物網提供
WORKFIX渥克斯多功能IC晶片智慧讀卡機WR-1，momo購物網活動價249元。圖／momo購物網提供
ARIEL 4D超濃縮抗菌洗衣膠囊56顆兩袋，momo購物網5月23日限時下殺799元。圖／momo購物網提供
ARIEL 4D超濃縮抗菌洗衣膠囊56顆兩袋，momo購物網5月23日限時下殺799元。圖／momo購物網提供
幫寶適一級幫拉拉褲M（一箱），momo購物網即日起至5月8日限時下殺899元。圖／momo購物網提供
幫寶適一級幫拉拉褲M（一箱），momo購物網即日起至5月8日限時下殺899元。圖／momo購物網提供
aibo AB22 ATM晶片讀卡機，momo購物網活動價249元。圖／momo購物網提供
aibo AB22 ATM晶片讀卡機，momo購物網活動價249元。圖／momo購物網提供

購物網 momo 育兒

延伸閱讀

台灣大、momo首辦「mo幣多會員日」 獎項價值破百萬

沒買車不開？跟旅行團遇強迫購物 網點名這些國家：還會關人

momo購物網「寵愛女神節」暖身開跑！全站3折起　全民普發限時加碼「消費滿6000送300」

富邦媒營業報告書出爐 將積極拓展與建構服務生態圈

相關新聞

省荷包！momo購物網「清潔日用品、尿布、濕紙巾」限時下殺5折起

進入5月報稅季，momo購物網與全民一同展開省錢大作戰，即日起至5月31日祭出「家用清潔展」、「育兒新生活」、「濕巾補給...

寶格麗Save the Children慈善珠寶 助弱勢孩童也幫媽媽

精品品牌寶格麗（BVLGARI）長期與Save the Children救助兒童會攜手合作，每販售Save The Ch...

聽凱莉包唱歌劇「愛馬仕 飛馬行空」童趣奇幻明起登場

什麼是輕盈？如何輕盈？飛馬育有六匹尚未長出翅膀的小馬，小馬在愛馬仕的世界裡尋找輕盈，想要遨翔天際。這六匹小馬的故事，正是...

飛起來了！萬寶龍「環遊世界80天」熱推第二系列

寫作不僅是思想與文字的紀錄，更可透過想像力，在形而上的世界中神遊太虛。萬寶龍（Montblanc）推出大師傑作系列「環遊...

全家便利商店「迪士尼、蠟筆小新、LINE FRIENDS」集點加價購可愛爆擊

喜愛迪士尼、LINE FRIENDS、蠟筆小新的粉絲集合！全家便利商店會員App集點加價購推出3大超人氣肖像系列主題商品...

高雄洲際酒店與保養彩妝品牌香緹卡攜手 推出聯名主題下午茶

高雄洲際酒店與法式奢華保養彩妝品牌香緹卡攜手推出聯名主題下午茶，為香緹卡25週年獻禮！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦