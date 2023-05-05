省荷包！momo購物網「清潔日用品、尿布、濕紙巾」限時下殺5折起

進入5月報稅季，momo購物網與全民一同展開省錢大作戰，即日起至5月31日祭出「家用清潔展」、「育兒新生活」、「濕巾補給站」3大好康優惠齊發，生活日用品如ARIEL、Persil 寶瀅、蘭諾及好神拖等熱銷品牌好物下殺5折起，活動期間加碼消費滿千登記搶100元mo幣；針對媽咪們每月必買的嬰幼兒尿布及濕紙巾也有5折起優惠。此外，電腦報稅必備神物「讀卡機」更不容錯過，以外型輕巧、免驅動可隨插即用的款式最受青睞，預估5月可較上月提升近2倍銷售。

為助消費者划算入手定期必補貨的清潔好物，momo購物網即日起至5月31日推出「家用清潔展」，眾多熱銷洗衣精與居家清潔掃除用品直降5折起，活動期間加碼全館下單滿1,000元登記搶100元mo幣（每日限350名）。熱門推薦如「ARIEL4D超濃縮抗菌洗衣膠囊56顆兩袋」，5月23日限時下殺799元；「Persil寶瀅強效淨垢洗衣精2.5L 2瓶+1.5L補充包4入」，5月23日一日限定價1,099元，再贈樂扣樂扣保鮮盒3入組；「好神拖輕巧手壓旋轉拖把組」5月8日至5月14日特價888元，加碼送室內香氛組；「蘭諾衣物芳香豆2+4超值組」5月22日至5月25日優惠價879元。

針對媽媽們必囤的嬰幼兒尿布及濕紙巾等婦幼用品，momo購物網以一鍵下單、免搬免扛即可直送到府的箱購便利性備受青睞，自今年1月至今銷售年增突破3成，以穿脫便利的褲型尿布最受關注，而包覆性強、主打讓嬰兒熟睡到天亮的夜間專用褲也同步熱銷。momo購物'網提供「育兒新生活」超殺優惠替大家無痛省錢，即日起至5月31日天天消費滿3,999元登記送150元mo幣育兒金，必買夯品如「幫寶適一級幫拉拉褲M」，即日起至5月8日限量下殺半價899元；寶可夢限定版「滿意寶寶兒童系列晚安褲兩箱組」特價1,978元。

另有「濕巾補給站」全館優惠7折起，加碼指定品下單滿1,499元登記送「Ka王子菁華洗衣膠囊、美國OXO POP按壓保鮮盒、3M好握型海綿菜瓜布」好禮3選1。強打最高月銷近4千組的momo購物網獨家「康乃馨momoco柔淨純水潔膚濕巾（24包）」即日起至5月16日激殺價599元；「HUGGIES好奇純水植萃保水濕巾」即日起至5月8日買12包送12包只要939元；「立得清酒精擦濕巾（10包）」5月10日至5月16日優惠價950元。