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寶格麗Save the Children慈善珠寶 助弱勢孩童也幫媽媽
精品品牌寶格麗（BVLGARI）長期與Save the Children救助兒童會攜手合作，每販售Save The Children救助兒童會系列珠寶就會捐出100美元善款，至今已協助組織募得超過1億美元，持續扶持著全球各地超過200萬的弱勢兒童。雙方更自2014年開始支援2012年成立的約旦的Za'atari難民營，並於2017年開始也對地區另一處Azraq難民營伸出援手。
自敘利亞戰爭於2011年3月爆發至今12年，已經有超過550萬人流離失所。Za'atari難民營收容人數已突破了8.2萬，Azraq難民營則收容了近55,000人。寶格麗與Save the Children救助兒童會合作支援兩處難民，已專案捐出超過600萬歐元，透過教育與心理支持、基本照護與日常保護，改善了超過24,000位弱勢孩童的生活。
雙方的合作尤其特別關注未納入正規教育體系的學齡前的孩童，特地建立了四所早期學習中心 （Early Learning Centres，簡稱ELC），名為彩虹、小手、陽光、鮮花以及玫瑰。幼稚園裡提供適齡活動與服務，協助孩童發展認知、社交、情感及識字和計算能力。除了孩童，此項支援計劃也支持孩子的母親，例如4歲的Noor被診斷出原發性多紅血球症，他和媽媽Munhada今年第二年參與ELC，就從中心所提供的親子互動課程中獲益良多。另外一名Save the Children救助兒童會的青少女賦權領導中心（Adolescent Girls Empowerment Led, Agel）成員、16歲的女孩Rasha，她的弟弟也是ELC彩虹中心學生；在她逐漸找回自我力量的路上，更成功阻止了一位被逼婚的無助朋友，並且持續回饋協助當地社區與其他年幼的手足們。
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