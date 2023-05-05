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寶格麗Save the Children慈善珠寶 助弱勢孩童也幫媽媽

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
BVLGARI Save The Children系列銀質黑陶瓷項鍊，約19,500元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Save The Children系列銀質黑陶瓷項鍊，約19,500元。圖／寶格麗提供

精品品牌寶格麗（BVLGARI）長期與Save the Children救助兒童會攜手合作，每販售Save The Children救助兒童會系列珠寶就會捐出100美元善款，至今已協助組織募得超過1億美元，持續扶持著全球各地超過200萬的弱勢兒童。雙方更自2014年開始支援2012年成立的約旦的Za'atari難民營，並於2017年開始也對地區另一處Azraq難民營伸出援手。

自敘利亞戰爭於2011年3月爆發至今12年，已經有超過550萬人流離失所。Za'atari難民營收容人數已突破了8.2萬，Azraq難民營則收容了近55,000人。寶格麗與Save the Children救助兒童會合作支援兩處難民，已專案捐出超過600萬歐元，透過教育與心理支持、基本照護與日常保護，改善了超過24,000位弱勢孩童的生活。

雙方的合作尤其特別關注未納入正規教育體系的學齡前的孩童，特地建立了四所早期學習中心 （Early Learning Centres，簡稱ELC），名為彩虹、小手、陽光、鮮花以及玫瑰。幼稚園裡提供適齡活動與服務，協助孩童發展認知、社交、情感及識字和計算能力。除了孩童，此項支援計劃也支持孩子的母親，例如4歲的Noor被診斷出原發性多紅血球症，他和媽媽Munhada今年第二年參與ELC，就從中心所提供的親子互動課程中獲益良多。另外一名Save the Children救助兒童會的青少女賦權領導中心（Adolescent Girls Empowerment Led, Agel）成員、16歲的女孩Rasha，她的弟弟也是ELC彩虹中心學生；在她逐漸找回自我力量的路上，更成功阻止了一位被逼婚的無助朋友，並且持續回饋協助當地社區與其他年幼的手足們。

BVLGARI Save The Children系列銀質縞瑪瑙與紅寶石項鍊，約24,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Save The Children系列銀質縞瑪瑙與紅寶石項鍊，約24,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Save The Children系列珠寶製作過程。圖／寶格麗提供
BVLGARI Save The Children系列珠寶製作過程。圖／寶格麗提供
BVLGARI Save The Children系列銀質黑陶瓷手鍊，約18,600元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Save The Children系列銀質黑陶瓷手鍊，約18,600元。圖／寶格麗提供
約旦的Za'atari難民營。圖／寶格麗提供
約旦的Za'atari難民營。圖／寶格麗提供
BVLGARI Save The Children系列銀質黑陶瓷戒指，約17,500元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Save The Children系列銀質黑陶瓷戒指，約17,500元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Save The Children系列珠寶製作過程。圖／寶格麗提供
BVLGARI Save The Children系列珠寶製作過程。圖／寶格麗提供
BVLGARI Save The Children系列銀質縞瑪瑙與紅寶石項鍊，約24,000元；BVLGARI Save The Children系列銀質黑陶瓷戒指，約17,500元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Save The Children系列銀質縞瑪瑙與紅寶石項鍊，約24,000元；BVLGARI Save The Children系列銀質黑陶瓷戒指，約17,500元。圖／寶格麗提供

難民 珠寶

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