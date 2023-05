寶格麗Save the Children慈善珠寶 助弱勢孩童也幫媽媽

精品品牌寶格麗(BVLGARI)長期與Save the Children救助兒童會攜手合作,每販售Save The Children救助兒童會系列珠寶就會捐出100美元善款,至今已協助組織募得超過1億美元,持續扶持著全球各地超過200萬的弱勢兒童。雙方更自2014年開始支援2012年成立的約旦的Za'atari難民營,並於2017年開始也對地區另一處Azraq難民營伸出援手。

自敘利亞戰爭於2011年3月爆發至今12年,已經有超過550萬人流離失所。Za'atari難民營收容人數已突破了8.2萬,Azraq難民營則收容了近55,000人。寶格麗與Save the Children救助兒童會合作支援兩處難民,已專案捐出超過600萬歐元,透過教育與心理支持、基本照護與日常保護,改善了超過24,000位弱勢孩童的生活。