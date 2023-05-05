飛起來了！萬寶龍「環遊世界80天」熱推第二系列

寫作不僅是思想與文字的紀錄，更可透過想像力，在形而上的世界中神遊太虛。萬寶龍（Montblanc）推出大師傑作系列「環遊世界80天」的第二版，為以經典小說改編的暢銷系列、再添話題。

由法國作家Jules Verne所寫作的《環遊世界八十天》（Le tour du monde en quatre-vingts jours），在18世紀那個旅遊工具、交通還不發達的年代，環遊世界是何等的壯舉與夢想，也讓《環遊世界八十天》從小說為本、並在後代影響深淵，並多次改編上電影登上大螢幕。

小說中主角英國紳士菲利亞斯霍格在80天內透過輪船、火車、熱氣球等各種交通手段，橫跨全世界，而本次第二波的聯名書寫工具則聚焦於從日本橫濱到印度孟買的旅程，因此像是印度的「渦紋」、中國清帝王發行的「五帝錢」，以致日本傳統的波浪紋圖案、整個旅程從開始到結束的日數，都在筆蓋、筆身、筆尖等不同細節，透過篆刻、寶石鑲嵌、精雕等同重工藝，精巧再現。