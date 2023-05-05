聽新聞
test
0:00 / 0:00
Met Gala劉雯超完美妝容 台灣彩妝師Jonathan Wu操刀
2023年，全球話題度最高的紐約大都會博物館慈善晚宴Met Gala日前落幕，但相關話題依然討論不斷，其中身為大陸第一超模的劉雯，身穿Tory Burch禮服出席，超完美裝扮讓大家驚艷，而劉雯俐落且自然的妝容，也備受討論，原來成就劉雯完美妝容的人，居然就是台灣彩妝師Jonathan Wu之手。
Jonathan Wu來自彰化，已經有超過20年的彩妝經驗，國際經驗也相當豐富，包括在國際四大時裝周擔任彩妝師，也多次為出席Met Gala的名人操刀妝容，今年他就為劉雯打造出完美妝容。
為呼應劉雯的禮服，Jonathan Wu希望呈現50年代的當代摩登風，眼妝以小煙燻為主，疊擦香奈兒灰色霧面眼影呈現自然煙，讓眼型整體變得更細長。
至於修容，使用香奈兒亮彩棒加腮紅強調輪廓線，並使用腮紅修容，讓氣色看起來更自然，唇彩運用色深酒虹打底，再用唇線筆描繪唇緣，最後用刷具將唇線小範圍暈開。
另一大陸超模賀聰在Met Gala上的妝容，也是出自Jonathan Wu之手，眼妝上也是大範圍風格，用眼影取代眼線做出的效果，唇彩搭配蘭蔻#299絕對完美柔霧唇膏柔霧焦糖霧面材質，是帶橘的磚紅色。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言