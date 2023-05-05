Met Gala劉雯超完美妝容 台灣彩妝師Jonathan Wu操刀

2023年，全球話題度最高的紐約大都會博物館慈善晚宴Met Gala日前落幕，但相關話題依然討論不斷，其中身為大陸第一超模的劉雯，身穿Tory Burch禮服出席，超完美裝扮讓大家驚艷，而劉雯俐落且自然的妝容，也備受討論，原來成就劉雯完美妝容的人，居然就是台灣彩妝師Jonathan Wu之手。

Jonathan Wu來自彰化，已經有超過20年的彩妝經驗，國際經驗也相當豐富，包括在國際四大時裝周擔任彩妝師，也多次為出席Met Gala的名人操刀妝容，今年他就為劉雯打造出完美妝容。

為呼應劉雯的禮服，Jonathan Wu希望呈現50年代的當代摩登風，眼妝以小煙燻為主，疊擦香奈兒灰色霧面眼影呈現自然煙，讓眼型整體變得更細長。

至於修容，使用香奈兒亮彩棒加腮紅強調輪廓線，並使用腮紅修容，讓氣色看起來更自然，唇彩運用色深酒虹打底，再用唇線筆描繪唇緣，最後用刷具將唇線小範圍暈開。