瞄準夏日味蕾！7-ELEVEN「涼麵、星級滷味」百元內豐盛吃法推薦
時序來到立夏，7-ELEVEN觀察到許多外食族夏天胃口改變，在正餐的選擇上轉而購買涼麵、壽司、御飯糰等清爽主食搭配小份量的鹹食料理，使得每年相關類別業績自5月份起明顯提升1至2成。7-ELEVEN也推出涼麵和「星級饗宴－滷味」優惠活動，推薦一餐可控制在百元內的小資消暑套餐，豐富品項供自由搭配，就近享有高CP值的豐盛餐點。
7-ELEVEN去年涼麵熱銷近2千萬份，且天氣越熱銷售越佳，即日起至5月16日祭出涼麵全品項49元起優惠價。7-ELEVEN涼麵結構豐富，近期除了中式經典麻醬風味人氣不敗品項強勢回歸，異國風味的涼麵也備受消費者青睞，像是「韓式泡菜冷烏龍麵」使用日本配方滑溜Q彈的烏龍麵及韓國直輸清脆的韓式泡菜，微辣爽口相當過癮，活動期間優惠價69元（原價79元）；另外還有以和風洋食為概念開發，7-ELEVEN西式料理品牌「Ohlala」大獲好評的「鮮蝦明太子冷義大利麵」，為市面上少見的冷義大利麵結構，搭配使用100%日本博多助宗鱈明太子，和辣味唐辛子奶油醬佐柚香明太子醬特調濃郁白醬，口感清爽不膩口，期間限定商品，每年春夏必吃，活動期間優惠價79元（原價85元）。
即日起至5月16日7-ELEVEN包括「真飽涼麵－特選麻醬」、「真飽涼麵－蒜辣麻醬」、「御選－麻醬雞絲涼麵」、「御選－川辣麻醬雞絲涼麵」、「日式蕎麥風味麵」、「（素）和風豆皮蕎麥風味麵」等涼麵優惠價皆為49元。
此外，7-ELEVEN發現搭餐的配菜型商品因為可依據個人食量掌握份量，是許多外食族的夏季首選，特別是「星級饗宴－滷味」有超過20款豐富的品項選擇，看好夏季搭餐24小時「滷」商機，「星級饗宴-滷味」將陸續拓點至全台門市、預計5月底前可於超過3,000店吃得到。
「星級饗宴－滷味」由新加坡米其林一星小販「了凡油雞．燒臘．飯．麵」主廚指導監製，以10多種中藥材、辛香料製成獨門滷汁，充分滷煮的食材為港式口味且鹹甜適中，可搭配涼麵作為開胃小菜，或單獨做為解饞小點。即日起至5月30日「星級饗宴－滷味」全品項可享任選4入85折優惠，OPEN POINT會員使用指定支付工具滿100元還可加贈10點OPEN POINT點數，若搭配科學麵、滷味三角豆腐、滷味天婦羅、滷味蘿蔔、滷味雞肉丸，一款主食4項配菜，加上贈點活動相當於百元內可飽足一餐。
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