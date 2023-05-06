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網友熱議的披薩口味TOP8 「這種」口味掀正反論戰！

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
網友熱議的披薩口味TOP8 「這種」口味掀正反論戰！ 圖片來源:Unsplash
網友熱議的披薩口味TOP8 「這種」口味掀正反論戰！ 圖片來源:Unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤三個月內「披薩口味」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的披薩口味排行。

披薩是十分熱門的美食之一，無論三五好友相聚，抑或追劇、看球賽時，都很適合來份披薩享用；而近年披薩口味不斷推陳出新，究竟哪些口味最受到民眾關注和喜愛呢？


「肉圓披薩」特殊口味網熱議「夏威夷」披薩加鳳梨意見兩極

網友熱議TOP8披薩口味 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
網友熱議TOP8披薩口味 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友對披薩口味的相關討論，發現聲量高居第一名的便是知名連鎖披薩店日前推出的「紅糟肉圓披薩」，其主打在披薩上鋪滿足足9顆烤肉圓，再淋上醬汁、撒滿香菜，新奇特殊的口味剛上市就在社群上引發熱烈迴響。不少網友吐槽「什麼鳥口味都有，實在是不敢嘗試」，稱肉圓披薩是「邪魔歪道的創意料理」，還有人傻眼留言「不敢相信，肉圓披薩也敢出」；不過也有人實際吃過後表示「意外的很好吃欸！ 不過前提是我跟家人本身都很愛吃肉圓跟香菜」，並推薦大家可以嚐鮮看看。

而聲量緊追其後的則是「海鮮披薩」，諸如鮮蝦、干貝、鮭魚、花枝等都是披薩上常見的配料，就有網友分享自己最喜歡披薩上「蝦仁和Q彈花枝鋪好鋪滿」，認為每口都吃得到海味是一大享受；但也有人提出，海鮮披薩的美味與否取決於「食材是否新鮮」，若吃到不新鮮的海鮮便會感到十分可惜。

「起司」也是經典且熱門的披薩口味之一，有網友表示披薩上鋪滿濃濃起司「超罪惡但很爽」，引來其他同為起司控的網友留言回應「起司披薩就是要牽絲效果跟奶香味都很足」、「點披薩一定要加倍起司」；不過也有民眾覺得披薩上只有滿滿起司的話「吃到最後會很膩」，認為適量的起司才最能為披薩帶來畫龍點睛的效果。

除此之外，一直以來評價兩極、被網友戲稱「集寵愛與嫌惡於一身」的「夏威夷披薩」也有不少討論度，許多擁護者認為火腿加鳳梨的組合酸酸甜甜、十分美味，甚至有網友不解發問「為什麼會有人不喜歡吃夏威夷披薩」；但也有部份民眾堅決表示「披薩加鳳梨真的不行」、直稱夏威夷是「邪教披薩」，引出中立網友出來緩頰，建議如果討厭夏威夷披薩是因為鳳梨，其實可以將鳳梨挑掉後再吃。

你也喜歡吃披薩嗎？你是哪種口味的愛好者呢？看完上述網友們的討論，不妨立刻來份熱騰騰、用料豐富的美味披薩吧！

原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「網友熱議 TOP 8 披薩口味」相關討論則數。
觀測期間：2023/01/21~2023/04/21，共三個月
觀測來源：討論區、社群網站、評論、新聞、部落格（排除抽獎文）
快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！

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