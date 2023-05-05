下一家誠品24小時店揭曉！「看得見天空晨昏雲影」的書店 10大亮點一次看

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文／蔡瓅萱

誠品董事長吳旻潔今（4）日公布接棒誠品信義店24小時不打烊的新店點－－誠品生活松菸店，以獨具一格雙重優勢及十大亮點勝出，未來將是全球獨一無二、涵蓋營運範疇最完整豐富的實體文化場域。誠品生活松菸店下半年將進行開幕以來最大規模改裝，圖書總量體擴大3倍，相當於敦南店規模，主題與分類皆會重新設計，大片落地窗接引天光與園區綠意，是一家「看得見天空晨昏雲影」的24小時書店。

▲松菸誠品將接棒成為下一家「24小時書店」。

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此外，專業職人規畫的黑膠音樂館亦同步24小時不打烊，還有提供三餐美食與宵夜的咖啡館等，未來將以嶄新樣貌接軌，持續成為晝夜陪伴讀者的溫暖場域！6月起，誠品也串聯北中南及香港、吉隆坡等亞洲24家誠品書店，推出「24Ｘ24燦爛相傳」計畫，週週接力呈現24種晝夜不打烊的多種樣貌與精彩。

松菸誠品接棒「24小時書店」 10大亮點一次看

在資訊快速流通、訊息碎片化的環境中，面對下一個20年與AI世代，民眾需要的24小時書店該是什麼模樣？誠品董事長吳旻潔表示，「閱讀紙本書所需要的文字消化力和專注力，漸漸地將成為未來世界裡，一個人可以擁有的一種特殊能力。」她也提到，「在實體書店裡，我們可以遇見未知的機緣、未被發掘的自己、未被點燃的夢想，也在這裡遇見來自世界各地各具風采的人，自然呈現人的風景，同時感受人的深度與溫度。」

▲信義誠品將在年底熄燈，由松菸誠品接手「24小時書店」。

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松山文創園區是Google公布2022年全球十大熱搜文化景點，誠品生活松菸店更曾獲CNN Travel評選為14家「世界最酷百貨」之一。年底全新改裝後，將匯聚全新24小時書店、展現華人當代藝術的誠品畫廊、藝文電影院、多功能表演廳、完整豐富的黑膠音樂館、誠品兒童館、蒐羅全球創意設計的文具館、誠品行旅、誠品酒窖、多元手作體驗、文創平台expo，以及家居餐飲、跨國設計日常用品、海內外設計師服飾等集結而成的選品商場，是全世界獨一無二且內容最豐富的多元文化場域，並將全新展現10大亮點：



一家 結合生態、古蹟、廣場、運動、展演、國際級畫廊和全球旅客的24小時書店。

一家 在室內閱讀，抬頭就看見天光雲影的24小時書店。

一家 從書店漫步到陽台，就呼吸到四季晨昏新鮮空氣的24小時書店。

一家 品項超過10萬種、規模與敦南書店相當且音樂館同步日夜營業的24小時書店。

一家 結合誠品咖啡窗景，享有早中晚餐與宵夜，為讀者旅人提供親切服務的24小時書店。

一家 保留系列講座、現場料理、音樂人演出、深夜講堂、FORUM活動空間的24小時書店。

一家 為民眾全新規劃讀者俱樂部、藝術策展、科普實驗、職人專業導覽的24小時書店。

一家 出版社夥伴可預定免費活動空間、可樂觀期待銷售數量、貢獻具體產值的24小時書店。

一家 看完午夜場電影，能直接拾級而上聆聽黑膠和DJ播放體驗的24小時書店。

一家 可專程為自己設計假期，入住隔壁富比士推薦的誠品行旅沉澱身心靈的24小時書店。

串連北中南各地誠品書店！「24Ｘ24燦爛相傳」計畫傳承「24小時」精神

誠品「24Ｘ24燦爛相傳」計畫將於6/3起跑，揭開序幕的誠品生活南西5樓書店，將結合文具館首次24小時不打烊，並推出深夜時段限定文具獨家優惠、選書及講座；進駐嘉義市立美術館的誠品書店，首次串聯館內昭和J11咖啡館一同24小時不打烊，美術館也將首度延長營業時間至晚間9:00，晚間5:00後免費觀展，帶來夜間藝文巡禮，邀您在夏夜晚風中感受深夜美術館的獨特魅力；位於「最美森林圖書館」屏東縣立總圖的誠品書店主題店，首次嘗試24小時不打烊，圖書館1樓大廳也首次24小時開放並策畫夜間生態導覽、說故事、桌遊互動等體驗活動，全家大小皆可參與。

▲誠品生活南西店將配合「24Ｘ24燦爛相傳」計畫首次「24小時文具館不打烊」，並推出深夜時段限定文具獨家優惠、選書及講座。

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晝夜不打烊的書店，也可以是民眾日常生活中親切溫暖的存在。進駐在雲林歷史建築「合同廳舍」的虎尾店是風格截然不同的小鎮書店，此次24小時不打烊除結合地方文化策畫戲偶說故事、布袋戲DIY等活動，也將舉辦街區導覽揪讀者一同逛早市，並特別開放登上頂樓眺望虎尾，在從容走讀間細細品味小鎮人文風情。

台中中友店被讀者譽為「最接近《哈利波特》場景的書店」，6月將化身24小時奇幻文學主題書店，邀您在獨特環形書區構築的「書店電影院」欣賞《哈利波特：神秘的魔法石》、《魔戒首部曲：魔戒現身》等經典奇幻電影；位居流行文化發信地台北西門町的西門店，則將集結時代經典漫畫與多元原創作品，打造24小時漫畫主題書店；亞東醫院店24小時運營暖心陪伴主題書店，將規劃大廳音樂饗宴、說故事、街頭藝人氣球互動表演，盼傳遞祝福與希望，為醫護和民眾帶來溫馨療癒時光。

▲誠品生活中友店將在「24Ｘ24燦爛相傳」計畫中化身「奇幻文學主題書店」。

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誠品經典提代化身超萌立體悠遊卡 信義店每週講座活動精彩不間斷



除此之外，誠品書店最經典的綠色提袋也將在今夏驚喜變身限量立體悠遊卡，環保水洗牛皮紙材質還原提袋真實觸感，提袋內還有紅色書封《誠品時光》微型書，5/4起誠品線上及信義、南西、松菸、新板等書店皆可入手。6-10月還有誠品書店與義大利MOLESKINE聯名設計筆記本，邀請台灣空間插畫家諾米Nuomi精彩詮釋信義店經典空間，以及獨家設計插畫明信片組刻畫信義店特色空間視角、知名潮流IP聯名文具等超過50款獨家商品將接續亮相，邀您珍藏全球最大繁體中文書店誠品信義店的美好風華。

▲誠品推出限量造型紀念悠遊卡。

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在誠品信義店，每週也都會持續有各式各樣精彩的講座與活動。每週五「名人閱讀沙龍」5月邀來建築人文學者李清志、暢銷作家洪愛珠、跨界編輯人黃威融、義大利波隆那插畫獎得主陳又凌、台灣漫畫創作家阮光民等各領域名家現身分享，5/27壓軸最終場則特別邀請雲門舞集藝術總監鄭宗龍與作家陳德政跨界對談生涯轉捩的人生軌跡，細數藝術創作之旅一路走來的體會與感悟。

6月起扣連「24Ｘ24燦爛相傳」計畫啟動，誠品信義店也將連續舉辦24場主題夜讀分享會，信義店最後一場不打烊黑膠市集、全台文具迷年度最期待盛事「理想的文具」亦將在6-7月陸續登場，直至年底熱鬧不停歇。5/5-5/28每週五、六、日誠品信義店還有「誠品點18點好好用」專屬回饋，誠品人會員憑卡扣誠品點18點即可於指定期間兌換台北當代藝術博覽會門票2張、金色三麥精釀啤酒350ml內用兌換券等多項優惠，數量有限，換完為止。

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