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Saint Laurent推品牌首高級珠寶系列 秀結構輪廓之美
服裝跨足高級珠寶的領域並不多見，但近日便有Saint Laurent在品牌創意總監Anthony Maccarello主導下，推出品牌首個高級珠寶系列，結合黃金、鑽石與珍貴材質，推出包含手鍊、手鐲、項鍊與耳環的全系列商品，展現輕奢貴氣。
在攝影師Juergen Teller的掌鏡下，模特兒宛如置身花園中，DIY把玩園藝。她們都身穿黑色薄紗時裝，但雙手全數搭配了大量堆疊的寬版金屬手環或戒指，正與黑色薄紗材質營造出強烈衝突。高級珠寶結合了品牌經典的Cassandre（YSL）與Maillon鎖扣圖案，因而具備鮮明的視覺辨視度。
全系列不同於傳統珠寶品牌以貴重寶石為特色，Saint Laurent的高級珠寶更向服裝設計般、透過線條輪廓呈現出結構之美，例如使用三種不同成色貴金屬的爪形手環或戒指，以不同鍊節拼接的手環，飾以星形吊墜的項鍊，不規則的18K黃金金字塔造型耳環。唯目前該高級珠寶系列尚未引進台灣市場，欲購買此高級珠寶，可洽Saint Laurent官方網站YSL.com 。
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