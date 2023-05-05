Saint Laurent推品牌首高級珠寶系列 秀結構輪廓之美

服裝跨足高級珠寶的領域並不多見，但近日便有Saint Laurent在品牌創意總監Anthony Maccarello主導下，推出品牌首個高級珠寶系列，結合黃金、鑽石與珍貴材質，推出包含手鍊、手鐲、項鍊與耳環的全系列商品，展現輕奢貴氣。

在攝影師Juergen Teller的掌鏡下，模特兒宛如置身花園中，DIY把玩園藝。她們都身穿黑色薄紗時裝，但雙手全數搭配了大量堆疊的寬版金屬手環或戒指，正與黑色薄紗材質營造出強烈衝突。高級珠寶結合了品牌經典的Cassandre（YSL）與Maillon鎖扣圖案，因而具備鮮明的視覺辨視度。