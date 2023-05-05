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久坐族救星！Style護脊椅母親節限時優惠8.2折起
不管是上班族、學生，許多人一整天幾乎都維持著坐姿，久坐若姿勢不良，長時間下來對健康、體態都會造成不良影響。恆隆行總代理的日本護脊椅品牌Style，以姿勢護理為核心目標，認為現代人久坐已不可避免，更要重視良好坐姿的必要性。透過由日本脊椎保健專家監修的「Style SMART美姿調整椅」並結合人體工學技術，重現猶如被按摩師雙手按壓的撐托感，透過腰臀腿3點獨家支撐技術，幫助腰背與臀部直立，並分散腰、背、臀、腿的體壓，自然坐著就能輕鬆維持良好姿勢。
Style日本品牌部部長竹中淳也表示：「現代人最長時間維持的姿勢就是坐姿，一旦久坐加上姿勢不良，各種文明病將伴隨而來嚴重影響健康。Style美姿調整椅因應各種情境與身體狀況，輔助人們維持正確姿勢。」實際透過體壓感測器做測試，在有使用美姿調整椅的狀態下，體壓平均被分散，能更輕鬆維持正確坐姿。知昕物理治療所詹珞瑤老師則指出：「健康來自正確坐姿，但單靠自身之力讓身體100%維持在對的狀態相當不容易，透過符合人體工學的護脊椅，維持正確坐姿更輕鬆。」
最新推出的Standard II 輕便款（BT21特別款），特別與宇宙明星BT21聯手，不僅以粉紫色風格打造，更集結所有超萌角色壓印。光滑表面材質不易髒汙，經過調整聚氨酯與EVA厚度，兼具支撐性與舒適度。母親節限時優惠8.2折，購買Style全品項單筆滿5,000元再送BT21心情真舒毯，即日起至5月14日於恆隆行百貨專櫃及線上購全館消費不限金額，恆隆行會員即可登錄抽Dyson Omni-glide多向無線吸塵器或VERMICULAR琺瑯鑄鐵鍋14cm。
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