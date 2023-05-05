不忍了！梅子餐廳深夜發文「公布4萬1海鮮明細」 嗆：有青才敢大聲

日前有女網友發文，13個大人到獲得「米其林入選」肯定的海鮮餐廳用餐，原預估大概25000元的餐費，結果最後結帳竟要41000元，抱怨物價飛漲程度誇張，引發熱議。事件發生後，原本態度低調的店家，4日深夜在粉專發長文，公布當日客人用餐明細及計價方式，並感謝雖然因客人的抱怨造成誤會，卻「讓梅子餐廳登上全台灣最爆紅的海鮮餐廳」，感嘆30幾年來堅持品質，一路走來並不容易，真的是「有青才敢大聲」。

梅子餐廳表示，事件發生時保持低調不願多回應，因為當時「全台灣整個矛頭都是針對我們」，心底深知只會越解釋越黑，整個事件卻在5月3日出現轉折。當天一大早數家電視台記者因採訪不到店家，結果就跑到梧棲台灣漁港找攤販詢問售價，那時才知道原來現在超過一台斤以上大沙公、沙母單價竟然那麼高，連賣魚的攤商也說從沒在台中港賣過這麼高級的夢幻魚石鯛，這時風向球才整個大改變。

業者也公布當時客人的點餐明細及計價方式，表示當天海鮮全部電子秤秤重：

女網友菜單明細：

XO炒飯（2份）400、龍蝦蒜香2隻12000、沙公3隻沙母1隻9510、醬燒軟絲2000、清蒸蝦800、清蒸石鯛3740、烤松阪豬14兩1000、烤牛肉12兩1320、梅汁赤筆2430、南瓜海鮮煲600、海菜滑蛋350、炒水蓮350 計價方式：

1、龍蝦1兩230元，2隻龍蝦共12000元，換算總重量52兩左右（3台斤 4兩），等於是一隻1台斤10兩的大龍蝦。

2、沙公+沙母4隻，一兩120元共9510元，換算總重量79兩總共4台斤15兩（每隻19兩以上）。

3、乾煎魚是野生澎湖赤筆一兩75元，共2430元換算總重量32兩（2台斤）。

4、野生澎湖石鯛當天秤重3740元，當天一兩算100元換算總重量37兩（2台斤5兩）。

日前有網友一行13人到沙鹿梅子餐廳用餐，對於餐費價格有質疑。圖擷自《爆料公社》

餐廳表示，請不要拿紅腳公蟹、中尺寸蟹的價格來跟大沙公、沙母比較價格，等級真的不同，雖然也有人說賣一隻賺一隻，但對店家來說，死掉一隻就賠一隻，為了減少損失，每月都要進台中港載天然海水數趟，海鮮養在海水池裡吹冷氣，每個月電費、濾材、人力成本都不低，這些都不是一般人能了解的，而且現在已經是有錢也不一定買得到這麼大隻的沙公沙母，因為被對岸全部收購了。

梅子餐廳表示，每一種海鮮食材都有分新鮮等級、重量大小的計價方式，梅子餐廳都是在澎湖拿自家延繩釣魚船的魚貨，一定是當天拍賣最高等級的魚類，蝦類、魚類都是挑大的拿，還不含包裝運費成本。

對於那些沒有真正來過店裡品嚐過料理、只隨媒體帶風向留一星負評的人，業者建議可以自己去市場買食材回家料理，或找代客料理，強調梅子餐廳從不做代客料理，「因為你拿來的東西新鮮等級我不一定看得上、料理得下去」。

梅子餐廳指出，他們並不想知道其他海鮮餐廳的售價如何，「只知道今天如果跟其他餐廳料理的水準是一模一樣的，那我就只能跟他們收一樣的價錢，那為什麼還要花這麼多時間成本專研料理手法及訓練梅子餐廳料理的品質呢？」，「我們的努力好不容易獲得國際級美食評鑑米其林推薦，這30幾年走來容易嗎？」

梅子餐廳強調，「在食材的新鮮等級上，我們敢保證我們沒有辦法給您最便宜，但是我們會給您最好的食材品質最好吃的料理」，「並不是得到米其林殊榮後就一直漲價，是因為台灣的海鮮一直在漲價」，「我們是真正有新聞報導從海鮮捕抓到上餐桌的一條龍餐廳，澎湖自家漁船有青才敢大聲」。