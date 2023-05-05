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藝人炎亞綸「撂英文」當一日見習生 粉絲擠爆現場

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
藝人炎亞綸（左）昨天擔任BYHUE概念店一日品牌見習生。記者趙容萱／攝影
藝人炎亞綸（左）昨天擔任BYHUE概念店一日品牌見習生。記者趙容萱／攝影

AS女鞋集團全台首間BYHUE概念店昨天在台中三井LaLaport北館開幕，業者邀請藝人炎亞綸擔任一日品牌見習生，他還「撂英文」提供服務，吸引粉絲蜂擁而至，甚至連國外粉絲專程到台中，排隊搶著跟偶像互動、合拍人生四格照，擠爆現場。

AS女鞋集團旗下有6個品牌，其中今年3月創立的BYHUE走年輕、質感系鞋款，「洞感軟芯墊」設計，穿一整天都舒軟好走，部分鞋款為2way（兩穿式），加上配件就能呈現不同風格，滿足女性在不同場合的穿著需求。

台中三井LaLaport北館在4月27日試營運後，BYHUE全台首間概念店昨天盛大開幕，邀炎亞綸擔任一日品牌見習生。不少粉絲聞訊，早就在店外大排長龍，想要一睹偶像丰采。炎亞綸在下午2時許一現身，馬上吸引起粉絲尖叫，站在後排的粉絲為了不錯過偶像任何舉動，有的踮腳、舉高手機拍照，甚至有的直接站椅子上拍照。

炎亞綸笑稱，不只要做見習生，還想做店長，甚至是中區營運長，因為自己有做足功課；他還笑稱，自己喜歡時尚，常嫉妒女生鞋款、色系很多，像粉嫩糖果色系等，但男性多為黑、白、灰，讓人有點sad（傷心）。

至於見習生會建議女顧客如何挑選鞋款？炎亞綸表示，他會先看對方的衣著，再幫忙挑適合她的鞋子，還會問她prefer（更喜歡）顏色？主持人詢問，當見習生還要用英文？炎亞綸表示，因為我們要走international（國際的）服務。

炎亞綸隨後與粉絲互動，贈送BYHUE獨家好禮，送上親筆簽名拍立得之外，還特別送上可愛的花束給幸運粉絲，更加碼一起合拍韓國時下最流行的人生四格照，為粉絲們製造了專屬的儀式感。

藝人炎亞綸昨天擔任BYHUE概念店一日品牌見習生，吸引粉絲蜂擁而至，擠爆現場。記者趙容萱／攝影
藝人炎亞綸昨天擔任BYHUE概念店一日品牌見習生，吸引粉絲蜂擁而至，擠爆現場。記者趙容萱／攝影
藝人炎亞綸昨天（左）擔任BYHUE概念店一日品牌見習生。記者趙容萱／攝影
藝人炎亞綸昨天（左）擔任BYHUE概念店一日品牌見習生。記者趙容萱／攝影
藝人炎亞綸昨天擔任BYHUE概念店一日品牌見習生，吸引粉絲蜂擁而至，擠爆現場。記者趙容萱／攝影
藝人炎亞綸昨天擔任BYHUE概念店一日品牌見習生，吸引粉絲蜂擁而至，擠爆現場。記者趙容萱／攝影

粉絲 品牌 英文

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