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吃PASTAIO不用再衝台北！這些獨家新菜只有新店吃得到

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
金色拱門下是網美照必搶好位。圖／PASTAIO提供。
金色拱門下是網美照必搶好位。圖／PASTAIO提供。

台北人氣當代義式料理餐廳PASTAIO，繼光復店、內湖店後，今年以第三家店首度插旗新北市，落腳新店新地標「新店行政園區」。5月8日起推出全新菜單，其中包括多項只在新店店獨家供應的菜品；這些全新獨家菜色，在光復店、內湖店都吃不到，一定要跑一趟新店才能品嚐。

由於新店店以家庭客群為主流，因此PASTAIO新店店的獨家菜品，以老少皆宜的義式街頭小食與國民美食為主軸，包括源於佛羅倫斯的平民美食牛肚包（panino con lampredotto）、脆皮豬包，以拖鞋麵包演繹瑪格麗特、臘腸、開心果義式火腿三種口味的羅馬方形披薩（Pizza al Taglio）等義式街頭小食。此外，歷史悠久的羅馬脆皮豬肉卷（Porchetta）、庶民美食燉牛肚、義大利媽媽家常菜燉牛頰等耗時費工的義大利國民美食，也躍上PASTAIO新店店的餐桌。

除獨家餐點外，PASTAIO所主打的新鮮手工義大利麵，仍舊延續至新店店。由製麵師使用杜蘭小麥粉、00號麵粉每日製作麵糰，加入雞蛋、牛肝菌、綠藻粉、番茄、墨魚汁等天然食材賦予繽紛色彩，經手擀或製麵機製成如吉他麵、波浪麵、螺旋麵、貝殼麵、長貝殼、寬扁麵、百合麵等多樣麵體，及麵餃、麵疙瘩等，創造餐點最大靈活性，大人小孩都喜歡。

除新鮮義大利麵外，多款色彩繽紛、口感豐富的沙拉，正可平衡新鮮義大利麵與義式料理的濃郁滋味。人氣熱銷的「無花果起司沙拉」酸香輕盈白巴薩米克油醋醬拌入爽脆綜合生菜，濃郁瑞可達起司，甜美的新鮮無花與黃金葡萄乾，點綴琥珀核桃增添暖甜堅果馨香；造型精巧的「蜜瓜盅」衍伸於北義開胃菜蜜瓜火腿，以剖半哈密瓜為器皿，堆疊出華麗視覺，火腿鹹香油脂與香甜蜜瓜、絲綢起司與帕馬森起司雙重奶香共演經典美味。

◎PASTAIO新店店

．地址：新北市新店區北新路一段78號

．訂位專線：（02）8914-7317

．營業時間：11:30～16:00、17:00～21:00 （每週二公休）

．座位數：45席

臘腸拖鞋。圖／PASTAIO提供。
臘腸拖鞋。圖／PASTAIO提供。
PASTAIO新店限定拖鞋PIZZA有三款口味。圖／PASTAIO提供。
PASTAIO新店限定拖鞋PIZZA有三款口味。圖／PASTAIO提供。
PASTAIO新店店位於捷運新店區公所站一號出口正對面。圖／PASTAIO提供。
PASTAIO新店店位於捷運新店區公所站一號出口正對面。圖／PASTAIO提供。
PASTAIO新店推出義大利經典的燉牛肚與燉牛頰。圖／PASTAIO提供。
PASTAIO新店推出義大利經典的燉牛肚與燉牛頰。圖／PASTAIO提供。
羅馬脆皮豬肉卷。圖／PASTAIO提供。
羅馬脆皮豬肉卷。圖／PASTAIO提供。
PASTAIO新店限定牛肚包與脆皮豬包。圖／PASTAIO提供。
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義大利 羅馬

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