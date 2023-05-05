走跳世界／黃石+大堤頓 美國國家公園壯闊遊

對於旅人而言，全世界第一個國家公園「美國黃石國家公園」絕對名列人生必去清單。有行旅特別規劃「黃石國家公園+大堤頓國家公園 深度慢遊」，由達人親自帶路，讓玩家真正走入、品味美國國家公園的美麗。

「老忠實飯店」位於黃石國家公園的老忠實噴泉旁，已超過百年歷史。圖／有行旅提供

旅美旅遊作家深度領團

美國黃石國家公園成立於1872年，首開設立國家公園的創舉。不過由於黃石公園幅員廣大、景色豐富，因此坊間行程經常是走馬看花，容易有入寶山空手而歸的遺憾。本次有行旅特別安排旅居美國二十多年的旅遊作家沈正柔領團，帶領團員享受一趟真正的深度之旅。

沈正柔曾任報社編輯、記者，累積豐厚的自然觀察和人文素養，1999年專心從事旅遊寫作至今。他自學生時期首次踏足美國國家公園，深感震撼於黃石國家公園及大峽谷奇景，促成一次又一次的重訪。如今已對黃石國家公園景點如數家珍，更有獨到且深入的自然生態觀點。藉由專家帶領，將擺脫一般出遊的蜻蜓點水，真正走入大自然所雕琢出的絕美地貌，體會一沙一世界的美好。

洞窟間歇泉被稱為世界上形狀最特別的噴泉。圖／沈正柔提供

連續六晚入住國家公園

對於喜愛原始、壯闊自然奇觀的旅者，黃石公園與連成一線的大堤頓國家公園同遊，在旅遊深度與強度上恰當好處，絕對是遊覽國家公園的最佳入門。不過美國國家公園內的住宿往往一房難求，一次將兩個國家公園裡的住宿連成一氣，更是難上加難，有行旅「黃石國家公園+大堤頓國家公園 深度慢遊」旅程特別規劃連續入住兩個國家公園的飯店總共六晚，免去舟車勞頓的辛勞，真正實踐深度慢遊。

其中超過百年歷史的「老忠實飯店」位於黃石國家公園的老忠實噴泉旁，在露台就能欣賞老忠實的噴發奇景。原木打造的飯店本體，更散發濃厚的歷史與原野風情，行程將連續入住4晚。另外「傑克森湖飯店」為大堤頓國家公園內最知名的飯店，連美國總統也曾下榻於此。地處傑克森湖畔制高點的優勢，可以飽覽絕美湖光山色，可謂是國家公園內視野最佳住宿地。

黃石國家公園大稜鏡溫泉，會隨著季節變化顏色。圖／沈正柔提供

地熱之王 黃石國家公園

63萬年前火山爆發形成的特殊地貌，造就今日的黃石國家公園，也成為美國景觀組合最豐富的國家公園。公園主要分為五大區，有熱台階、西部景觀、大峽谷、黃石湖與地熱泉等不同地貌景觀，其中最知名的就是「地熱現象」，以間歇泉、熱泉、泥泉、氣洞、階泉各種形式展現，乃是世界上最大的間歇泉集中地。公園內近一萬處的地熱風貌，也占全球的三分之二。

「傑克森湖飯店」可飽覽大堤頓國家公園美景。圖／有行旅提供

最秀麗 大堤頓國家公園

享有「最秀麗國家公園」稱號的「大堤頓國家公園」以連綿不絕的堤頓山脈、豐富的野生生態系統聞名世界，好萊塢派拉蒙電影片頭就是「大堤頓山」，其他還有數座標高超過3,600公尺的高峰。綿延山巒與千年冰川相互輝映，共同倒映在傑克森湖湖面，宛若仙境令人陶醉。

綿延山巒倒映在傑克森湖湖面，宛若仙境。圖／沈正柔提供

如果你想去

「黃石國家公園+大堤頓國家公園 深度慢遊」11日旅程，將於9月3日及9月27日出發，5月11日舉辦旅程講座，報名或詳細旅程請洽 (02)8643-3905、8643-3517、8643-3581、8643-3543

或瀏覽有行旅官網：https://utravel.udn.com