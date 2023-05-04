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踏入新領域 RADO成英格蘭暨威爾斯板球協會官方時計

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
瑞士鐘表品牌雷達（RADO）宣布，將成為英格蘭暨威爾斯板球協會（England and Wales Cricket Board以下簡稱ECB）的官方計時合作夥伴。圖／RADO提供
瑞士鐘表品牌雷達（RADO）宣布，將成為英格蘭暨威爾斯板球協會（England and Wales Cricket Board以下簡稱ECB）的官方計時合作夥伴。圖／RADO提供

所有的運動賽事都需要精密的計時儀器才能分辨出分秒之間的差距。瑞士鐘表品牌雷達（RADO）宣布，不僅成為英格蘭暨威爾斯板球協會（England and Wales Cricket Board以下簡稱ECB）的官方計時合作夥伴，也為品牌在運動賽事合作領域踏出新一步。

由11人組成一隊、雙方對抗競賽的「板球」（cricket）緣起於英格蘭、並逐漸擴散至大英國協的英國、澳洲、紐西蘭、印度等國家，最初在17世紀由英國人所發行，其競賽形式相似於棒球，也有「紳士的遊戲」之稱。

過去10年雷達一直與網球合作密切，無論是過往曾簽下「英國希望」、男子職業網球選手安迪穆雷（Andy Murray）成為代言人，或是從2016年成為瑞士網球協會的合作夥伴，而本次與英格蘭暨威爾斯板球協會ECB的合作，無疑擴大了雷達在專業運動領域的可見度。

Rado瑞士雷達表總裁Adrian Bosshard表示，品牌很榮幸成為ECB的首個官方計時做夥伴，並期待品牌能成為支持英格蘭男子和女子隊伍在所有國際賽事的行動核心；ECB的行銷銷售經理Russell James也回應了，RADO與ECB合作的時間點正處於賽事益發激烈的時刻，無論是將由男子與女子選手聯合的灰燼杯賽事、又或是即將來臨的國際板球夏季，「我們非常期待接下來與Rado瑞士雷達表合作，助英格蘭球隊一臂之力，延續近年來在國際賽場上的成功表現。」

Captain Cook庫克船長300米高科技陶瓷鏤空自動腕表，13萬1,600元。圖／RADO提供
Captain Cook庫克船長300米高科技陶瓷鏤空自動腕表，13萬1,600元。圖／RADO提供
雷達的庫克船長系列，始終在材質、風格上大膽突破，一如板球在競賽時的激進、求新求變。圖／RADO提供
雷達的庫克船長系列，始終在材質、風格上大膽突破，一如板球在競賽時的激進、求新求變。圖／RADO提供

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