踏入新領域 RADO成英格蘭暨威爾斯板球協會官方時計

所有的運動賽事都需要精密的計時儀器才能分辨出分秒之間的差距。瑞士鐘表品牌雷達（RADO）宣布，不僅成為英格蘭暨威爾斯板球協會（England and Wales Cricket Board以下簡稱ECB）的官方計時合作夥伴，也為品牌在運動賽事合作領域踏出新一步。

由11人組成一隊、雙方對抗競賽的「板球」（cricket）緣起於英格蘭、並逐漸擴散至大英國協的英國、澳洲、紐西蘭、印度等國家，最初在17世紀由英國人所發行，其競賽形式相似於棒球，也有「紳士的遊戲」之稱。

過去10年雷達一直與網球合作密切，無論是過往曾簽下「英國希望」、男子職業網球選手安迪穆雷（Andy Murray）成為代言人，或是從2016年成為瑞士網球協會的合作夥伴，而本次與英格蘭暨威爾斯板球協會ECB的合作，無疑擴大了雷達在專業運動領域的可見度。