曾之喬露香肩、謝欣穎低胸裝現身 捧場COS派對比辣！

與H&M同集團的COS推出了品牌第二季的Atelier（工坊）系列，在台上市時邀請曾之喬、謝欣穎、宋柏緯和王棠云等人出席派對。

謝欣穎（左）、曾之喬現身COS Atelier系列上市派對。記者沈昱嘉／攝影

謝欣穎現身時選穿了黑色低胸禮服，她提到今天這套造型，是因為之前穿搭太有個性，沒有女人味，希望給別人有著「慵懶不失正式」的感覺。問她為何有這樣的轉變？剛過完38歲生日的謝欣穎對於人生格外有感觸，還說「明明就是女人了，所以不該再當女孩」。另外，自述不太逛街的謝欣穎，透露自己曾買過COS的服裝當作工作服，所以當看到Atelier系列時，就很喜歡，直說這就是她心中的最佳選擇。

而自曝本來就喜歡穿禮服的曾之喬，覺得活動時穿的橘紅色調抹胸禮服，沒有過度貴氣，而且不收邊處理，很有個性，笑說「可以穿去姐妹生日」；還特別提到喜歡謝欣穎穿的款式，獨特設計讓禮服多了變化。

曾之喬露香肩造型，出席COS Atelier系列上市派對。記者沈昱嘉／攝影

迥異於原有產品，COS的Atelier系列，標榜用料與設計都更優質，品牌還表示所有的服裝都在倫敦製作完成。此次在台推出約22件單品，涵蓋男、女裝，以中性色彩，像是黑與亞麻白、淡藍為主軸，僅有部分橘紅色的裙裝與上衣。整體維持了簡單的貼身感，輔以精緻的製衣技術，如褶皺設計、編織工藝等，創造精緻表面紋理。男裝與女裝服飾共享流暢輪廓，並藉由精美繡花設計提升整體的華麗感。特別的是這系列，亞太區僅有台灣、澳洲、韓國與中國、泰國有實體販售據點，單價也相對高約4、5成。

徐鈞浩帥氣出席COS Atelier系列上市派對。記者沈昱嘉／攝影

王棠云出席COS Atelier系列上市派對。記者沈昱嘉／攝影

宋柏緯帥氣現身COS Atelier系列上市派對。記者沈昱嘉／攝影

COS推出春夏Atelier系列，日前選在巴黎舉辦服裝大秀。圖／COS提供

COS推出春夏Atelier系列，日前選在巴黎舉辦服裝大秀。圖／COS提供

COS推出春夏Atelier系列，日前選在巴黎舉辦服裝大秀。圖／COS提供

COS推出春夏Atelier系列，日前選在巴黎舉辦服裝大秀。圖／COS提供

COS推出春夏Atelier系列，日前選在巴黎舉辦服裝大秀。圖／COS提供

COS推出春夏Atelier系列，日前選在巴黎舉辦服裝大秀。圖／COS提供

COS春夏Atelier系列配件。圖／COS提供