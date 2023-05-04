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曾之喬露香肩、謝欣穎低胸裝現身 捧場COS派對比辣！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
謝欣穎以低胸禮服造型現身，COS Atelier系列上市派對。記者沈昱嘉／攝影
謝欣穎以低胸禮服造型現身，COS Atelier系列上市派對。記者沈昱嘉／攝影

H&M同集團的COS推出了品牌第二季的Atelier（工坊）系列，在台上市時邀請曾之喬謝欣穎、宋柏緯和王棠云等人出席派對。

謝欣穎（左）、曾之喬現身COS Atelier系列上市派對。記者沈昱嘉／攝影
謝欣穎（左）、曾之喬現身COS Atelier系列上市派對。記者沈昱嘉／攝影

謝欣穎現身時選穿了黑色低胸禮服，她提到今天這套造型，是因為之前穿搭太有個性，沒有女人味，希望給別人有著「慵懶不失正式」的感覺。問她為何有這樣的轉變？剛過完38歲生日的謝欣穎對於人生格外有感觸，還說「明明就是女人了，所以不該再當女孩」。另外，自述不太逛街的謝欣穎，透露自己曾買過COS的服裝當作工作服，所以當看到Atelier系列時，就很喜歡，直說這就是她心中的最佳選擇。

而自曝本來就喜歡穿禮服的曾之喬，覺得活動時穿的橘紅色調抹胸禮服，沒有過度貴氣，而且不收邊處理，很有個性，笑說「可以穿去姐妹生日」；還特別提到喜歡謝欣穎穿的款式，獨特設計讓禮服多了變化。

曾之喬露香肩造型，出席COS Atelier系列上市派對。記者沈昱嘉／攝影
曾之喬露香肩造型，出席COS Atelier系列上市派對。記者沈昱嘉／攝影

迥異於原有產品，COS的Atelier系列，標榜用料與設計都更優質，品牌還表示所有的服裝都在倫敦製作完成。此次在台推出約22件單品，涵蓋男、女裝，以中性色彩，像是黑與亞麻白、淡藍為主軸，僅有部分橘紅色的裙裝與上衣。整體維持了簡單的貼身感，輔以精緻的製衣技術，如褶皺設計、編織工藝等，創造精緻表面紋理。男裝與女裝服飾共享流暢輪廓，並藉由精美繡花設計提升整體的華麗感。特別的是這系列，亞太區僅有台灣、澳洲、韓國與中國、泰國有實體販售據點，單價也相對高約4、5成。

徐鈞浩帥氣出席COS Atelier系列上市派對。記者沈昱嘉／攝影
徐鈞浩帥氣出席COS Atelier系列上市派對。記者沈昱嘉／攝影

王棠云出席COS Atelier系列上市派對。記者沈昱嘉／攝影
王棠云出席COS Atelier系列上市派對。記者沈昱嘉／攝影

宋柏緯帥氣現身COS Atelier系列上市派對。記者沈昱嘉／攝影
宋柏緯帥氣現身COS Atelier系列上市派對。記者沈昱嘉／攝影

COS推出春夏Atelier系列，日前選在巴黎舉辦服裝大秀。圖／COS提供
COS推出春夏Atelier系列，日前選在巴黎舉辦服裝大秀。圖／COS提供

COS推出春夏Atelier系列，日前選在巴黎舉辦服裝大秀。圖／COS提供
COS推出春夏Atelier系列，日前選在巴黎舉辦服裝大秀。圖／COS提供

COS推出春夏Atelier系列，日前選在巴黎舉辦服裝大秀。圖／COS提供
COS推出春夏Atelier系列，日前選在巴黎舉辦服裝大秀。圖／COS提供

COS推出春夏Atelier系列，日前選在巴黎舉辦服裝大秀。圖／COS提供
COS推出春夏Atelier系列，日前選在巴黎舉辦服裝大秀。圖／COS提供

COS推出春夏Atelier系列，日前選在巴黎舉辦服裝大秀。圖／COS提供
COS推出春夏Atelier系列，日前選在巴黎舉辦服裝大秀。圖／COS提供

COS推出春夏Atelier系列，日前選在巴黎舉辦服裝大秀。圖／COS提供
COS推出春夏Atelier系列，日前選在巴黎舉辦服裝大秀。圖／COS提供

COS春夏Atelier系列配件。圖／COS提供
COS春夏Atelier系列配件。圖／COS提供

COS推出春夏Atelier系列，日前選在巴黎舉辦服裝大秀。圖／COS提供
COS推出春夏Atelier系列，日前選在巴黎舉辦服裝大秀。圖／COS提供

生日 品牌 曾之喬 謝欣穎 H&M

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