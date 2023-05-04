只有3天 台酒潮巷特展指定酒款限時「199元喝到飽」

告別疫情，台酒結合感官體驗及新潮元素，舉辦「台酒潮巷」特展，將全台13間酒廠的百樣酒款一次展出。活動即日起至5月7日在台北啤酒工場（台北市中山區八德路二段85號）舉行，展出包括啤酒、威士忌、高粱、清酒、葡萄酒等超過百款的經典酒品，讓賓客一次滿足。

這次「台酒潮巷」於會場內塑造大眾熟悉的街道場景，其中包含熱炒店、中藥行、西服店、雜貨店等日常隨處可見的店舖，充滿濃郁的台灣特色，在每一間店舖可以體驗不一樣的有趣互動遊戲，如台酒柑仔店的戳戳樂，再搭配台味餐飲區，提供各式以酒入菜的經典台菜好滋味。這次更在5月5日至5月7日的下午3點至5點，規劃Happy Hour時段舉辦「199嗨啤TIME」，只要199元便可以享受指定酒款無限喝到飽。

現場還有專業的品酒教室和跨界講座，介紹不同酒類的生產工藝、風格及其文化背景，更邀請不同領域的知名講師，不僅帶領貴賓由淺入深享受品酒文化，更從生活切入台灣百年飲酒歷史。

台酒董事長丁彥哲表示：「台酒在多角化經營的同時，也要擴大行銷力度來增加產品與消費者的連結。」透過此次精心策劃之「台酒潮巷」特展，從餐飲、趣味互動遊戲、各式經典場景、專業品酒體驗及多元跨界講座等豐富內容，將台酒超過120年的文化底蘊與揚名國際的產品，透過活動體驗將酒文化知識傳達給消費者。

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