小一新生入學必備！遠傳推「兒童定位錶」限時優惠專案價0元起

又到了小一新生入學時節，家中寶貝即將迎接小學生活，但初次獨立在外，不免讓家長擔心受怕。遠傳所推出專為台灣兒童設計「遠傳定位手錶」，具備即時定位、通話、一鍵求救等功能，搭配小朋友最愛卡通造型，每逢開學時節銷量立即翻倍，配合即將到來的小一開學日，遠傳也推出限時優惠，月付399元、最新的角落小夥伴手錶專案價0元，還享手錶上網、網內語音吃到飽，安全不中斷，使用專用App就能隨時定位通話。

遠傳兒童定位手錶專為台灣兒童、家長設計，有繁體中文介面、注音輸入，簡單設定就能快速啟用，操作簡單，連小小孩也能輕鬆上手，搭配遠傳優質綿密網路服務，定位、通話、傳文字訊息快速順暢又省電，待機最高90小時；遇到危險狀況時，可透過即時語音通話或使用SOS一鍵求救功能求援。家長可透過手機專用App即時定位孩子的位置，查看移動路徑，還能設定安全區域範圍通知，並支援上課禁用設定、陌生電話阻擋等功能。

除了具備定位、視訊通話等多項安全功能，1.52吋大螢幕讓孩子觸控操作更順暢；搭載500萬像素鏡頭，視訊通話更清晰；內建時鐘錶面，幫助孩子在生活中學習認時間。遠傳更提供原廠一年保固，門市即可輕鬆辦理售後，遠傳直營門市還可免費租借備用手錶。

遠傳兒童定位手錶深受小朋友喜愛，獨家推出多款熱門卡通造型，除了經典的「高級球寶可夢」造型，今年更全新推出超人氣「角落小夥伴特別版手錶」，首次提供角落小夥伴授權桌布，共有6個款式可隨時更換，還內建3組授權照相相框，可讓角落小夥伴和小朋友一起入鏡，另還有原廠授權角落小夥伴造型錶帶，共有兩款可供選擇。現搭配月付399元、綁約36個月方案，享上網吃到飽、網內通話免費，手錶限時優惠價0元，還能以優惠價加購限量的超萌角落小夥伴保護套，可愛更升級。