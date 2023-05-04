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Garmin母親節優惠！「LILY、VENU SQ 2智慧錶款」限時75折起

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
今年獲得2023 iF設計獎（iF Design Award）殊榮的Garmin LILY智慧腕錶，以鍍膜工藝打造極具特色印花錶盤，應援女性時尚穿搭風格。圖／Garmin提供
今年獲得2023 iF設計獎（iF Design Award）殊榮的Garmin LILY智慧腕錶，以鍍膜工藝打造極具特色印花錶盤，應援女性時尚穿搭風格。圖／Garmin提供

母親節就是要送讓媽媽實用又能照顧健康的貼心禮，Garmin推出母親節限時折扣，5月5日至5月14日為期10天奉上主打全天候健康監測、外型時尚精緻的優惠表款，包含以鍍膜工藝打造極具特色印花錶盤的「LILY智慧腕錶」運動款、擁有12天超長效電力「VENU SQ 2 GPS智慧腕錶」一般版，兩款原價分別為6,990元、7,990元，母親節限時優惠6,000元，於指定通路當日發票單筆金額消費滿6,000元，還可獲贈Garmin限定羽毛傘或正官庄高麗蔘野櫻莓飲50ml一包（擇一贈送，數量有限送完為止），活動詳情請見官網。

Garmin鼓勵民眾透過配戴智慧穿戴裝置時刻追蹤生理狀態、記錄運動數據做好自身健康管理，因此於母親節推出優惠錶款作為寵愛媽咪首選，包括以女性設計團隊操刀、專為女性量身打造的「LILY智慧腕錶」運動款，以及智慧兼具美型的「VENU SQ 2 GPS智慧腕錶」一般版，兩款智慧手錶皆提供用戶全天候健康監測，除了睡眠偵測，另包含心率、血氧、壓力指數、身體能量指數、水分補充追蹤、卡路里消耗，更有女性專屬月經週期、孕期追蹤，同時內建多種室內外運動訓練模式，還有久坐提示、智慧通知、安全追蹤等功能；VENU SQ 2內建 Garmin Pay支援信用卡及悠遊卡支付。

「LILY智慧腕錶」搭載隱藏式觸控螢幕，關閉時錶面仍優雅閃耀經典印花，共8種經典圖騰，清晰易讀的數據及創新的動態介面大幅優化女性用戶體驗，自2021年上市即大受女性消費者歡迎，更於今年獲得「2023 iF設計獎（iF Design Award）- 使用者體驗智慧型手錶介面類」殊榮，於3月全新推出甜玫瑰金和寧靜灰配色，應援女性時尚優雅穿搭風格。「VENU SQ 2 GPS智慧腕錶」以方框圓角搭配1.41吋AMOLED高畫質彩色觸控螢幕，質感金屬錶框的輕奢外型設計，一般版共有鴿羽灰、極致白、金屬薄荷等3種配色，輕鬆展現個人品味。

此外，為提供國人全新的智慧美型生活體驗，Garmin攜手台北喜來登大飯店推出「Garmin X Lily純粹閃耀假期」一泊二食方案，內容包含Buffet之王雙人自助下午茶（價值1,738元)）與翌日早餐外，再贈送專為女性設計的智慧腕錶「LILY智慧腕錶」一支（數量有限送完為止)，活動即日起至8月31日截止。

Garmin VENU SQ 2 GPS智慧腕錶以方框圓角搭配AMOLED高畫質彩色觸控螢幕，質感金屬錶框的輕奢外型設計，輕鬆展現個人品味。圖／Garmin提供
Garmin VENU SQ 2 GPS智慧腕錶以方框圓角搭配AMOLED高畫質彩色觸控螢幕，質感金屬錶框的輕奢外型設計，輕鬆展現個人品味。圖／Garmin提供
Garmin自5月5日至5月14日祭出母親節超值優惠，LILY、VENU SQ 2智慧腕錶75折起，消費滿額再限量送羽毛傘或正官庄野櫻莓飲。圖／Garmin提供
Garmin自5月5日至5月14日祭出母親節超值優惠，LILY、VENU SQ 2智慧腕錶75折起，消費滿額再限量送羽毛傘或正官庄野櫻莓飲。圖／Garmin提供

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