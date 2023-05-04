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蔡依林搭機不忘畫草圖 最新翻糖創作5/27起全省巡迴

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
蔡依林最喜歡百富21年。百富藝級饗宴是近距離觀賞蔡依林心藝之作的唯一機會。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
蔡依林最喜歡百富21年。百富藝級饗宴是近距離觀賞蔡依林心藝之作的唯一機會。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

亞洲天后蔡依林（Jolin）今年多了造藝家的新身分，她用熱愛的翻糖作為創作媒介，以百富單一麥芽威士忌經典瓶身為作品發想起源，創作出翻糖作品「一心造一藝．遇見自己」，啟動全新2023「百富心藝計畫」。作品將於5月27日起隨同百富「藝級饗宴」品酩會，於北中南三地藝廊巡迴展出，邀請粉絲近距離觀賞造藝家蔡依林的心藝之作。

蔡依林於2016年以作品「瑪麗蓮夢露」奪得英國「Cake international」⾦獎大家還記憶猶新，她更創立了⾃⼰的翻糖蛋糕品牌「皇后陛下Your Majesty」。這次透過與百富單一麥芽威士忌攜手合作，讓更多人能夠有機會透過近距離觀賞蔡依林的作品，窺見天后的內心世界。

蔡依林表示：「只有內在豐富的人，才能做出豐富人心的作品。如同這次翻糖作品「一心造一藝．遇見自己」頭頂的魔幻花園，充滿著豐沛的想法與靈感；在創作的過程中、會有無數的問題，必須不斷的跟自己對話，蔡依林很享受這種跟自己對話的過程。

這次的翻糖作品蔡依林自2月份開始構思，就連搭飛機去米蘭參加時裝週時，也不忘抓緊時間，親手在飛機上繪製草圖。草圖確認後，實際製作期大約花了兩個禮拜，才終於在「皇后陛下Your Majesty」團隊的共同努力下大功告成。

為了讓大眾能親身徜徉於「一心造一藝」的美好，百富邀請星級餐食團隊，以引以為傲的五大工藝為發想，打造沉浸式的互動品酩會「百富藝級饗宴」；現場也將展出造藝家蔡依林的最新翻糖創作「一心造一藝．遇見自己」，邀請民眾一起感受百富和蔡依林共創作品中專注的美好。

◎百富心藝計畫「藝級饗宴」品酩會

．5/27-6/11 台北．正藝美學空間

．6/16-7/1 台南．B.B.ART

．7/7-7/22 台中．方圓雕塑

．活動費用：每位2,080元，可享500元現場購酒抵扣

．報名連結：https://www.accupass.com/event/2303240512551181141827

百富心藝計畫造藝家蔡依林，傳遞「熱愛而專注」的魅力。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
百富心藝計畫造藝家蔡依林，傳遞「熱愛而專注」的魅力。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
百富心藝計畫造藝家蔡依林創作「一心造一藝．遇見自己」獻給熱愛所愛，盡情精彩的朋友。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
百富心藝計畫造藝家蔡依林創作「一心造一藝．遇見自己」獻給熱愛所愛，盡情精彩的朋友。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
百富攜手造藝家蔡依林，一同啟動最新「百富心藝計畫」。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
百富攜手造藝家蔡依林，一同啟動最新「百富心藝計畫」。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

團隊 台南

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