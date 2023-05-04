瘦子帥氣現身潮牌新品上市 最愛簡約設計「搭配時不用想太多」

高級時裝Giorgio Armani旗下專為年輕消費者打造的潮牌A X Armani Exchange於台北101門市正式開幕，同時上市春夏系列，因此邀請歌手瘦子、Karencici來詮釋男、女新裝。

音樂是A X Armani Exchange品牌DNA，為了讓消費者更熟悉其風格，於是在新店開幕之際，找來瘦子、Karencici一同來演繹全新系列服裝。身穿拼接款丹寧外套與長褲的瘦子，坦言自己私下較少這類單品，不過風格卻是他很喜愛的，還說「太複雜、花俏的造型不會考慮」。瘦子覺得越簡單的設計才耐看，而且「搭配時不用想太多」。而母親節即將到來，是否會送太太禮物表心意？經媒體提醒後，瘦子則驚覺「母親節要到了？」但會好好的想看看。

全新的A|X Armani Exchange台北101門市，由木質、石材與金屬所建構出空間，帶出工業風格及粗獷韻味。圖／Giorgio Armani提供

正在準備個人演唱會的Karencici同樣是全身丹寧服飾出席活動，她則最愛身上穿的Basic by Armani系列T恤，因為有多種穿法，像是拉起下擺綁結露出纖腰，「就可以很辣！」全新的A X Armani Exchange台北101門市，由木質、石材與金屬所建構出空間，帶出工業風格及粗獷韻味，店內LED燈創造出如同電競般的圖像效果，而門口的AX字母LED燈更為整體空間注入科技感，呼應品牌的前衛形象。

Karencici身穿淺藍色丹寧背心12,280元、白色T恤2,880元、淺藍色丹寧褲9,180元和白色粉底短靴12,880元。記者曾智緯／攝影

A X Armani Exchange表示，品牌除了貼近流行趨勢，近年更是大力擁抱環境友善，利用天然素材與再生尼龍、有機棉等面料來製作服飾，可持續性商品，目前已佔全系列約40％。呼應上述的精神，春夏系列運用了沙漠色、綠色為主軸來設計，並加入植物圖騰和迷幻風格的印花，結合經典輪廓，打造百搭單品。另外，Basic by Armani系列，更是以永續材質為主，推出丹寧夾克、棒球外套、T恤、包款和鞋履，成為一年四季皆可穿搭的款式。

AX Armani Exchange綠色印花短褲，7,680元。圖／Giorgio Armani提供

AX Armani Exchange彩色飾邊休閒鞋，10,580元。圖／Giorgio Armani提供

AX Armani Exchange丹寧高筒休閒鞋，9,980元。圖／Giorgio Armani提供

AX Armani Exchange粉色印花百褶洋裝，14,780元。圖／Giorgio Armani提供

AX Armani Exchange印花T恤，7,180元。圖／Giorgio Armani提供

AX Armani Exchange粉色肩背提包，7,780元。圖／Giorgio Armani提供

AX Armani Exchange紫色漸層百褶裙，12,280元。圖／Giorgio Armani提供