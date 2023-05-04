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瘦子帥氣現身潮牌新品上市 最愛簡約設計「搭配時不用想太多」

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
瘦子身穿深藍色連帽丹寧外套16,280元、藍白撞色口袋上衣4,980元、深藍色丹寧褲9,680元。記者曾智緯／攝影
瘦子身穿深藍色連帽丹寧外套16,280元、藍白撞色口袋上衣4,980元、深藍色丹寧褲9,680元。記者曾智緯／攝影

高級時裝Giorgio Armani旗下專為年輕消費者打造的潮牌A X Armani Exchange於台北101門市正式開幕，同時上市春夏系列，因此邀請歌手瘦子、Karencici來詮釋男、女新裝。

音樂是A X Armani Exchange品牌DNA，為了讓消費者更熟悉其風格，於是在新店開幕之際，找來瘦子、Karencici一同來演繹全新系列服裝。身穿拼接款丹寧外套與長褲的瘦子，坦言自己私下較少這類單品，不過風格卻是他很喜愛的，還說「太複雜、花俏的造型不會考慮」。瘦子覺得越簡單的設計才耐看，而且「搭配時不用想太多」。而母親節即將到來，是否會送太太禮物表心意？經媒體提醒後，瘦子則驚覺「母親節要到了？」但會好好的想看看。

全新的A|X Armani Exchange台北101門市，由木質、石材與金屬所建構出空間，帶出工業風格及粗獷韻味。圖／Giorgio Armani提供
全新的A|X Armani Exchange台北101門市，由木質、石材與金屬所建構出空間，帶出工業風格及粗獷韻味。圖／Giorgio Armani提供

正在準備個人演唱會的Karencici同樣是全身丹寧服飾出席活動，她則最愛身上穿的Basic by Armani系列T恤，因為有多種穿法，像是拉起下擺綁結露出纖腰，「就可以很辣！」全新的A X Armani Exchange台北101門市，由木質、石材與金屬所建構出空間，帶出工業風格及粗獷韻味，店內LED燈創造出如同電競般的圖像效果，而門口的AX字母LED燈更為整體空間注入科技感，呼應品牌的前衛形象。

Karencici身穿淺藍色丹寧背心12,280元、白色T恤2,880元、淺藍色丹寧褲9,180元和白色粉底短靴12,880元。記者曾智緯／攝影
Karencici身穿淺藍色丹寧背心12,280元、白色T恤2,880元、淺藍色丹寧褲9,180元和白色粉底短靴12,880元。記者曾智緯／攝影

A X Armani Exchange表示，品牌除了貼近流行趨勢，近年更是大力擁抱環境友善，利用天然素材與再生尼龍、有機棉等面料來製作服飾，可持續性商品，目前已佔全系列約40％。呼應上述的精神，春夏系列運用了沙漠色、綠色為主軸來設計，並加入植物圖騰和迷幻風格的印花，結合經典輪廓，打造百搭單品。另外，Basic by Armani系列，更是以永續材質為主，推出丹寧夾克、棒球外套、T恤、包款和鞋履，成為一年四季皆可穿搭的款式。

AX Armani Exchange綠色印花短褲，7,680元。圖／Giorgio Armani提供
AX Armani Exchange綠色印花短褲，7,680元。圖／Giorgio Armani提供

AX Armani Exchange彩色飾邊休閒鞋，10,580元。圖／Giorgio Armani提供
AX Armani Exchange彩色飾邊休閒鞋，10,580元。圖／Giorgio Armani提供

AX Armani Exchange丹寧高筒休閒鞋，9,980元。圖／Giorgio Armani提供
AX Armani Exchange丹寧高筒休閒鞋，9,980元。圖／Giorgio Armani提供

AX Armani Exchange粉色印花百褶洋裝，14,780元。圖／Giorgio Armani提供
AX Armani Exchange粉色印花百褶洋裝，14,780元。圖／Giorgio Armani提供

AX Armani Exchange印花T恤，7,180元。圖／Giorgio Armani提供
AX Armani Exchange印花T恤，7,180元。圖／Giorgio Armani提供

AX Armani Exchange粉色肩背提包，7,780元。圖／Giorgio Armani提供
AX Armani Exchange粉色肩背提包，7,780元。圖／Giorgio Armani提供

AX Armani Exchange紫色漸層百褶裙，12,280元。圖／Giorgio Armani提供
AX Armani Exchange紫色漸層百褶裙，12,280元。圖／Giorgio Armani提供

AX Armani Exchange迷彩短袖襯衫，4,980元。圖／Giorgio Armani提供
AX Armani Exchange迷彩短袖襯衫，4,980元。圖／Giorgio Armani提供

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