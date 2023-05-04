楊謹華巧搭江詩丹頓複雜女表 頂級訂製禮服唯美相隨

人們常認為「內涵」必須是內化、隱性的，其實外顯的視覺同樣可以展現工藝的巧奪天工。頂級鐘表品牌江詩丹頓（Vacheron Constantin）今日以「簡約之萃（Less’ential ）」為題，發表2023年女士高級複雜腕表，現場除展出兩套Nicole + Felicia的高級訂製禮服，並邀請氣質女星楊謹華現身，以優雅氣質展現高級訂製與高級腕表間串連的工藝精神。

楊謹華今日出席江詩丹頓「簡約之萃（Less’ential ）女士高級複雜腕表展，並與江詩丹頓北亞區董事總經理Jeremy（右）、江詩丹頓台灣總經理陳怡君Jenny Chen（左），一同合影。記者吳致碩／攝影

一身螢光黃色洋裝、大秀美腿的楊謹華，近日除了與「華燈初上」劇中眾多女主角在《光露營就很忙了》中重聚，另再有新戲《不良執念清除師》，同同樣話題不斷。今日活動中她表示這幾年因為工作更加認識了高級鐘表，更能領略工藝的珍貴所在，像是她今日手上配戴的ÉgérieCreativeEdition腕表就具備寶石鑲嵌、手工雕刻、琺瑯與以機刻雕花技法成就的「錦織（Tapestry）」等四重工藝，同時江詩丹頓的簡約設計，無論是隆重禮服，或以輕便的牛仔褲、球鞋、襯衫搭配也能輕鬆駕馭，動靜皆宜。她並透露選購手表時，有沒有與表款有「靈通」很重要，此外她並指出品牌的重要性，並強調並非要人有品牌迷思，而是品牌的歷史性以及所蘊含的工藝底蘊，並表示在認識腕表的過程中、也在無形中增加自己底蘊。

楊謹華近日新作品不斷，除《光露營就很忙了》之外，再有新戲《不良執念清除師》。記者吳致碩／攝影 楊謹華今日出席活動時，並表示現場展出不少表款如American 1921、令她對女表的印象大為改觀。記者吳致碩／攝影

本次江詩丹頓「簡約之萃」女士高級複雜腕表展，共展出包含Traditionelle、Égérie、American 1921、Malte等多個系列，展現出酒桶、枕形、圓形的多重幾何魅力，幾中又以ÉgérieCreativeEdition腕表、Égérie粉紅金月相腕表與Traditionnelle超薄萬年曆腕表最為焦點。

表展最大亮點首推ÉgérieCreativeEdition腕表，四重工藝中包含像是以白金蕾絲線重現布拉諾針繡 蕾絲、透過機刻雕花重現的「褶皺」紋飾、以鏤空琺瑯（plique-à-jourenamel）呈現的空靈雲朵，都是賞玩重點，並搭配品牌自製自動上鍊機芯，全表並鑲嵌585顆鑽石、總重約4.46克拉。

Égérie Creative Edition腕表，18K白金、時間與月相顯示、四重工藝面盤，共鑲嵌585顆鑽石、總重約4.46克拉，345萬元。圖／Vacheron Constantin提供 Traditionnelle超薄萬年曆腕表白金與粉紅金款，價格店洽。圖／Vacheron Constantin提供 Égérie Creative Edition腕表工藝，將堅硬的貴金屬展現出蕾絲般的纖細美感。圖／Vacheron Constantin提供