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楊謹華巧搭江詩丹頓複雜女表 頂級訂製禮服唯美相隨

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
配戴上ÉgérieCreativeEdition腕表後的楊謹華，並大方分享了她對工藝、腕表收藏的觀點。圖／Vacheron Constantin提供、記者吳致碩／攝影（合成圖）
配戴上ÉgérieCreativeEdition腕表後的楊謹華，並大方分享了她對工藝、腕表收藏的觀點。圖／Vacheron Constantin提供、記者吳致碩／攝影（合成圖）

人們常認為「內涵」必須是內化、隱性的，其實外顯的視覺同樣可以展現工藝的巧奪天工。頂級鐘表品牌江詩丹頓（Vacheron Constantin）今日以「簡約之萃（Less’ential ）」為題，發表2023年女士高級複雜腕表，現場除展出兩套Nicole + Felicia的高級訂製禮服，並邀請氣質女星楊謹華現身，以優雅氣質展現高級訂製與高級腕表間串連的工藝精神。

楊謹華今日出席江詩丹頓「簡約之萃（Less’ential ）女士高級複雜腕表展，並與江詩丹頓北亞區董事總經理Jeremy（右）、江詩丹頓台灣總經理陳怡君Jenny Chen（左），一同合影。記者吳致碩／攝影
楊謹華今日出席江詩丹頓「簡約之萃（Less’ential ）女士高級複雜腕表展，並與江詩丹頓北亞區董事總經理Jeremy（右）、江詩丹頓台灣總經理陳怡君Jenny Chen（左），一同合影。記者吳致碩／攝影

一身螢光黃色洋裝、大秀美腿的楊謹華，近日除了與「華燈初上」劇中眾多女主角在《光露營就很忙了》中重聚，另再有新戲《不良執念清除師》，同同樣話題不斷。今日活動中她表示這幾年因為工作更加認識了高級鐘表，更能領略工藝的珍貴所在，像是她今日手上配戴的ÉgérieCreativeEdition腕表就具備寶石鑲嵌、手工雕刻、琺瑯與以機刻雕花技法成就的「錦織（Tapestry）」等四重工藝，同時江詩丹頓的簡約設計，無論是隆重禮服，或以輕便的牛仔褲、球鞋、襯衫搭配也能輕鬆駕馭，動靜皆宜。她並透露選購手表時，有沒有與表款有「靈通」很重要，此外她並指出品牌的重要性，並強調並非要人有品牌迷思，而是品牌的歷史性以及所蘊含的工藝底蘊，並表示在認識腕表的過程中、也在無形中增加自己底蘊。

楊謹華近日新作品不斷，除《光露營就很忙了》之外，再有新戲《不良執念清除師》。記者吳致碩／攝影
楊謹華近日新作品不斷，除《光露營就很忙了》之外，再有新戲《不良執念清除師》。記者吳致碩／攝影
楊謹華今日出席活動時，並表示現場展出不少表款如American 1921、令她對女表的印象大為改觀。記者吳致碩／攝影
楊謹華今日出席活動時，並表示現場展出不少表款如American 1921、令她對女表的印象大為改觀。記者吳致碩／攝影

本次江詩丹頓「簡約之萃」女士高級複雜腕表展，共展出包含Traditionelle、Égérie、American 1921、Malte等多個系列，展現出酒桶、枕形、圓形的多重幾何魅力，幾中又以ÉgérieCreativeEdition腕表、Égérie粉紅金月相腕表與Traditionnelle超薄萬年曆腕表最為焦點。

表展最大亮點首推ÉgérieCreativeEdition腕表，四重工藝中包含像是以白金蕾絲線重現布拉諾針繡 蕾絲、透過機刻雕花重現的「褶皺」紋飾、以鏤空琺瑯（plique-à-jourenamel）呈現的空靈雲朵，都是賞玩重點，並搭配品牌自製自動上鍊機芯，全表並鑲嵌585顆鑽石、總重約4.46克拉。

Égérie Creative Edition腕表，18K白金、時間與月相顯示、四重工藝面盤，共鑲嵌585顆鑽石、總重約4.46克拉，345萬元。圖／Vacheron Constantin提供
Égérie Creative Edition腕表，18K白金、時間與月相顯示、四重工藝面盤，共鑲嵌585顆鑽石、總重約4.46克拉，345萬元。圖／Vacheron Constantin提供
Traditionnelle超薄萬年曆腕表白金與粉紅金款，價格店洽。圖／Vacheron Constantin提供
Traditionnelle超薄萬年曆腕表白金與粉紅金款，價格店洽。圖／Vacheron Constantin提供
Égérie Creative Edition腕表工藝，將堅硬的貴金屬展現出蕾絲般的纖細美感。圖／Vacheron Constantin提供
Égérie Creative Edition腕表工藝，將堅硬的貴金屬展現出蕾絲般的纖細美感。圖／Vacheron Constantin提供

另一款Égérie粉紅金月相腕表則運用機刻雕花技法的「錦織（Tapestry）」工藝在37毫米的面盤，展現出纖細、陰柔而婉約的古典之美，兩點鐘方向的表冠並鑲嵌月光石，以呼應月相的變化莫測；Traditionnelle超薄萬年曆展現出江詩丹頓近270年無間斷的工藝深度，僅4.05毫米的1120QP自製萬年曆機芯可精確切換每個月的大小月份與四年一度的閏年二月29日，因而將纖薄、工藝、美感「定」於一尊，化繁為簡、獨樹一幟。

Patrimony自動上鍊腕表鑲鑽款，109萬元。圖／Vacheron Constantin提供
Patrimony自動上鍊腕表鑲鑽款，109萬元。圖／Vacheron Constantin提供
Égérie粉紅金月相腕表，37毫米、18K粉紅金、自動上鍊機芯、時間與月相顯示、以織錦工藝打造的「褶皺」效果紋飾面盤，鑲嵌94 顆圓鑽總重約1.10克拉，161萬元。圖／Vacheron Constantin提供
Égérie粉紅金月相腕表，37毫米、18K粉紅金、自動上鍊機芯、時間與月相顯示、以織錦工藝打造的「褶皺」效果紋飾面盤，鑲嵌94 顆圓鑽總重約1.10克拉，161萬元。圖／Vacheron Constantin提供
透過多層次的薄紗營造出輪廓與立體感，是NICOLE + FELICIA的品牌特色。圖／Vacheron Constantin提供
透過多層次的薄紗營造出輪廓與立體感，是NICOLE + FELICIA的品牌特色。圖／Vacheron Constantin提供
NICOLE + FELICIA在極簡俐落的風格下，藏入費工且古典的工藝細節。圖／Vacheron Constantin提供
NICOLE + FELICIA在極簡俐落的風格下，藏入費工且古典的工藝細節。圖／Vacheron Constantin提供

腕表 品牌 華燈初上 楊謹華

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