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周末小確幸！全家便利商店「特濃拿鐵、厚濃靜岡抹茶拿鐵」限時3天買1送1
超商的周末小確幸又來囉！全家便利商店5月5日至5月7日限時3天使用全盈+PAY支付，可享Let’ s Café特濃拿鐵（大杯，冰熱不限）、私品茶「厚濃靜岡抹茶拿鐵」（冰熱不限）同品項買1送1優惠，每會員每品項各限購10組，其中「厚濃靜岡抹茶拿鐵」採用日本直輸100%靜岡抹茶原料，口感香濃醇厚，入口即可感受濃濃日式風情。
下周就是母親節，全家便利商店首推超商獨家的Neoflam SWEET甜心系列鍋具，包含平底鍋、雙耳淺湯鍋、炒鍋等，另外也有鍋鏟、湯勺、料理剪刀等廚房必備器具，粉白色設計滿足嬤嬤的少女心，兼具外表與實用功能，即日起至5月30日到全家便利商店會員App點數加價購，就可以800點＋199元～999元換到。
此外，全家便利商店即日起至5月30日推出「初夏購物節」活動，活動期間單筆消費滿100元即可集1個章，集滿5個章即可兌換100元購物金（滿150元折抵，每位會員限兌換4次）。
天氣越來越熱，出遊消暑少不了冰品跟飲料，全家便利商店即日起至5月7日「阿奇儂X鮮乳坊的白巧克力戀乳雪糕」、「生巧克力戀乳雪糕」任選加10元多1件，UCC艾洛瑪焦糖風味拿鐵、紅茶拿鐵、抹茶拿鐵也有任選買1送1優惠。
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