亞洲最大郵輪進軍台灣 明年初推基隆─那霸雙母港航線
郵輪企業MSC地中海郵輪旗下的亞洲最大郵輪「MSC地中海榮耀號」今首度來台，帶領約4千名國際旅客造訪基隆，為基隆港有史以來最大噸位郵輪。MSC地中海榮耀號預計2024年進軍台灣市場，以「基隆－那霸」雙母港航線，於1月16日至3月5日推出12趟5至6日行程，即日起於6家旅行社開售。
MSC地中海郵輪大中華區總裁黃瑞玲表示，MSC地中海郵輪為世界第三大郵輪品牌，疫後以全球郵輪復甦領航者為目標，持續引領郵輪產業發展。亞洲一直是MSC地中海郵輪看重市場，且看準台灣為亞洲第二大郵輪客源地，將於2024年展開台灣營運計畫，此舉不僅是回歸亞洲重要指標，也是用實際行動兌現深耕亞洲、長期發展承諾。
黃瑞玲指出，旗下「MSC地中海榮耀號」將於2024年起推出「基隆－那霸」雙母港航線，共計12個航次，前往沖繩、宮古島、石垣島，每航次皆安排一晚沖繩過夜，由東南、信安、巨大、喜鴻、行家、雄獅共6家旅行業者同銷售，將為遊客提供不同郵輪體驗，未來也將持續加大在台灣的投入，創造郵輪旅遊新風貌。
「MSC地中海榮耀號」自2019年下水，噸位達17.2萬噸、載客量5686人，位於郵輪中庭的「榮耀大道」有「海上香榭大道」美名，不僅由長達80米LED天幕所覆蓋，兩側還有餐廳酒吧及購物名店環繞，與此比鄰的「施華洛世奇水晶旋梯」則運用61440顆奧地利水晶所建。
黃瑞玲表示，船上提供豐富娛樂及餐飲體驗，「倫敦大劇院」每日演出百老匯音樂劇；「亞利桑那水上樂園」擁有4大泳池加上多條刺激滑水道；室內還有超過700平方米的海上「樂高海上樂園」。餐飲部分包含純正墨西哥料理、美式牛排屋及壽司吧等，還有法國甜品大師Jean-Philippe Maury設計的巧克力工坊和咖啡屋。
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