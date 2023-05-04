接地氣還有質感！無印良品推台灣生產開發的不鏽鋼廚具

要更為接地氣，且兼具質感，MUJI無印良品今年特別跟台灣廠商合作，推出一系列在地開發生產的不銹鋼廚具，包括洗菜、煮飯、煮湯或煮麵等都能用的不鏽鋼多用鍋，以及相關配件，很適合居家下廚使用，另外歡慶19周年慶，即日起至5月14日，單筆消費滿1千元現抵100元，滿2千元折200元。

無印良品觀察台灣家庭的烹調習慣後，發現許多人仍是喜歡使用不鏽鋼，因此推出一系列不鏽鋼的鍋具、廚具，不僅電鍋可使用，也可以接用在瓦斯爐上，還有適合圍爐的不鏽鋼兩手調理鍋、漏勺、食物夾等，也能滿足下廚人所需求。

針對母親節將至，無印良品推薦大家可以一起在家DIY料理，也推出簡單、便利的多用途醬料系列，包括韓式拌飯醬、日式豬排醬與日式炒麵醬，只要準備簡單原料，在家就可以吃到各式餐點，官網上還有體驗服務顧問EA研發的各式創意料理，可以做出蛋糕、親子丼或炒米粉等料理。