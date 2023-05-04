全家便利商店「白葡萄霜淇淋」酸甜登場！買就抽台灣虎航日本岡山雙人遊

本周六就是立夏，意味著夏天即將到來，氣溫也會漸趨炎熱。全家便利商店即日起陸續推出多款夏季水果冰品及飲料，並搭配會員App抽獎趣、集章趣等4大活動送出豐富獎項。初夏新品首推5月5日開賣的Fami!ce「白葡萄霜淇淋」，酸甜果韻搭配清爽雪酪口感，絕對是夏季必嘗。此外，全家便利商店本次更與台灣虎航、日本岡山縣跨界合作推出抽獎活動，5月5日至6月4日購買Fami!ce全家霜淇淋（口味不限）即可參加抽獎趣活動，有機會抽中日本岡山雙人來回機加酒等4項旅遊大獎。

深受消費者喜愛的全家便利商店Fami!ce霜淇淋將於5月5日起推出「白葡萄霜淇淋」全新口味，添加果肉金黃、甜中帶酸、口感清新的西班牙Airén白葡萄果汁，使霜淇淋口感如雪酪般細膩爽口；綜合口味則搭配鮮乳坊小農牛奶霜淇淋，清爽微酸與濃郁香醇的組合，口味恰到好處。5月10日前新品嘗鮮價45元（原價49元）；5月5日至5月7日限時3天則於會員App「隨買跨店取」推出霜淇淋5支168元快閃優惠，每會員限購2組，可兌換至2023年11月30日。

全家便利商店與台灣虎航、日本岡山縣跨界合作，5月5日至6月4日推出抽獎活動，全家便利商店會員於活動期間購買Fami!ce霜淇淋（口味不限），即可獲得「搭台虎直飛日本岡山抽獎趣」活動抽獎券1張，可至全家便利商店會員App「抽獎趣」進入活動專區參加投注，有機會抽中日本岡山旅遊大獎，獎項包含5,000元旅遊金、日本岡山來回機票、日本岡山格蘭比亞大酒店雙人住宿券3晚（價值34,500元），還有價值94,500元的最大獎「日本岡山雙人來回機加酒」，可免費入住格蘭比亞大酒店3晚。

此外，全家便利商店自有品牌名更名為更朗朗上口的「FamiCollection」（簡稱FMC），除了既有商品換上清爽新裝，也陸續推出適合夏季享用的清爽新品，有別於市售常溫飲品果汁含量大多為10%以下，「FMC葡柚四季青」、「FMC蜜桃春烏龍」分別添加29%及33%果汁，並選用南投松柏嶺嫩採茶菁，即日起至5月30日兩款果茶新品任選2件特價55元（原價每件39元）。嚴選在地食材製成的FMC雪酪冰棒也含有豐富果汁含量，「FMC芒果百香雪酪」含有18%以上，「FMC檸檬芭樂雪酪」更高達36%以上，新品原價每件40元，5月30日前全家便利商店會員可享加10元多1件優惠。

即日起全家便利商店同步推出獨家果香、茶香冰品，像是夏天最應景的「SEOJU荔枝滿滿雪糕」（售價49元），以及添加台灣金鑽鳳梨果肉和百香果風味珍珠的「森永珍珠雪糕鳳梨口味」（售價49元）；「百吉翡翠檸檬茶冰棒」（售價30元）從夏天必喝飲品變身為必吃的冰品，配上QQ蒟蒻晶球；WA!COOKIES雪糕愛好者絕不可錯過夏日新口味「濃泰式奶茶奶蓋雪糕」（售價49元），使用泰式手標茶打造純正泰式茶風味，微苦茶香冰殼搭配泰奶雪糕與巧克力布朗尼，層次豐富。