亞洲最大郵輪來了！MSC 2024首推基隆─那霸雙母港航線

全球最大家族郵輪企業MSC地中海郵輪旗下的「MSC地中海榮耀號」，今（4）日首度來台，帶領約4千名國際旅客造訪基隆。該郵輪為亞洲目前最大、最新郵輪，也是基隆港有史以來最大噸位郵輪。看準台灣具亞洲第二大郵輪客源地優勢，MSC地中海榮耀號預計2024年進軍台灣市場，推出業界首創的「基隆─那霸」雙母港航線，預計有12趟5至6日行程。該航線即日起開賣，可洽詢各大旅行社。

MSC地中海郵輪今（4）日於「MSC地中海榮耀號」上舉辦首次來台記者會。 MSC大中華區總裁黃瑞玲表示，MSC地中海郵輪為世界第三大郵輪品牌，疫後以全球郵輪復甦領航者為目標。亞洲一直是MSC地中海郵輪最為看重的市場，且看準台灣為亞洲第二大郵輪客源地，因此將於2024年正式展開台灣營運計畫。同時承諾，MSC地中海榮耀號將於2024年起推出「基隆─那霸」雙母港航線，共計12個航次。

首次來台的「MSC地中海榮耀號」2019年下水，噸位達17.2萬噸、載客量5,686人，是目前航行於亞洲區域最大且最新的郵輪；其中庭的「榮耀大道」有著「海上香榭大道」美名，長達80米LED天幕所覆蓋，兩側餐廳酒吧及購物名店環繞，比鄰的「施華洛世奇水晶旋梯」則運用了61,440顆奧地利水晶所建。

此外，「倫敦大劇院」每日演出百老匯音樂劇，「亞利桑那水上樂園」擁有4大泳池加上多條刺激滑水道，室內還有超過700平方米的海上「樂高海上樂園」等。餐飲部分則包含純正墨西哥料理、美式牛排屋，以及充滿亞洲風味的壽司吧等，還有享譽全球的法國甜品大師Jean-Philippe Maury所設計的巧克力工坊和咖啡屋。以及行業首創的「船中船」地中海遊艇會（MSCYachtClub），擁有24小時管家服務和專屬禮賓、酒廊及餐廳等區域，也將提供尊貴奢華的歐洲世家禮遇。