衝一波！澎湖花火節 雙人暢遊U夠好運

5/15前參加 udn「U夠好運」活動，就有機會暢遊澎湖3天2夜！（圖片提供／聯合線上）

澎湖年度盛事「國際海上花火節」，今年與迪士尼合作推出 100 週年煙火秀，在這個時候點亮菊島的星空。聯合新聞網舉辦「U 夠好運」活動，邀您一同前往觀賞璀璨壯麗的海上煙火，即日起至5月15日，只要下載udn News APP並至活動頁面登入抽獎，即可抽3天2夜澎湖雙人遊及家電豪禮！

「澎湖國際海上花火節」是全台春夏最盛大的花火慶典，每年都吸引許多國內外遊客造訪，被譽為「一生必看一次」的煙火秀。今年，澎湖縣政府與迪士尼攜手合作，以「奇幻百年精彩永恆」為主題，藉由在夜空中展現迪士尼的經典畫面，打造精采的視覺饗宴，帶領眾人進入迪士尼奇幻世界。自4月20日開幕後，已有不少民眾和粉絲前往朝聖。聯合新聞網邀請會員們一起來開啟幸運轉輪，就有機會去澎湖花火節，欣賞絕美海上煙火和迪士尼主題無人機燈光秀！

即日起至5月15日止，只要下載 udn News APP 並參加「U 夠好運」活動，即可獲得抽獎資格。活動結束後將統一抽出幸運得獎者，讓你把萬元澎湖雙人行程、咖啡機、電子鍋、電動牙刷和超商 200 元商品卡……等多項好禮免費帶回家。