乾衣機、電子衣櫥入手趁這波！LG官方線上商城快閃優惠6.5折起 LINE購物下單再加碼15%回饋

講到智慧家電整體解決方案，LG肯定是許多民眾首選，想入手省時省力省電的新家電為智慧家庭再升級，這檔活動別錯過！LG歡慶官方線上商城2周年，即日起至5月21日推出「週年會員日」快閃優惠活動，指定商品快閃優惠最高6.5折起，透過「LINE購物」進入LG官方線上商城下單，還可享LINE POINTS加碼15%回饋，1點等值1元現金，最高回饋1,500點。

除了指定商品快閃優惠之外，活動期間更推出全館指定商品單件8.8折、2件8.5折起，平常較少祭出優惠的商品也通通都在折扣行列，包括InstaView敲敲看門中門冰箱、LG Objet Col-lection調和美學傢電系列、LG OLED evo C2極致系列這次都享有折扣，買越多、折越多。