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乾衣機、電子衣櫥入手趁這波！LG官方線上商城快閃優惠6.5折起 LINE購物下單再加碼15%回饋

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
LG Styler蒸氣電子衣櫥透過獨家TrueSteam蒸氣技術進行衣物護理，且一機三除：除菌、除臭、除濕。圖／LG電子提供
LG Styler蒸氣電子衣櫥透過獨家TrueSteam蒸氣技術進行衣物護理，且一機三除：除菌、除臭、除濕。圖／LG電子提供

講到智慧家電整體解決方案，LG肯定是許多民眾首選，想入手省時省力省電的新家電為智慧家庭再升級，這檔活動別錯過！LG歡慶官方線上商城2周年，即日起至5月21日推出「週年會員日」快閃優惠活動，指定商品快閃優惠最高6.5折起，透過「LINE購物」進入LG官方線上商城下單，還可享LINE POINTS加碼15%回饋，1點等值1元現金，最高回饋1,500點。

除了指定商品快閃優惠之外，活動期間更推出全館指定商品單件8.8折、2件8.5折起，平常較少祭出優惠的商品也通通都在折扣行列，包括InstaView敲敲看門中門冰箱、LG Objet Col-lection調和美學傢電系列、LG OLED evo C2極致系列這次都享有折扣，買越多、折越多。

LG這次精選了多款居家必備實用家電祭出超殺折扣，活動期間凡購入LG OLED evo C2或InstaView敲敲看門中門冰箱系列即可享8.8折優惠；LG免曬衣乾衣機（WR-90VW）享8.7折優惠；Styler蒸氣電子衣櫥PLUS（B723MR）最高可享7.1折優惠。LG CordZero A9+快清式無線吸塵器（A9N-CORE）享6.5折優惠；LG CordZero A9T系列All-in-One濕拖無線吸塵器指定型號最高可享8.8折。

LG InstaView敲敲看門中門冰箱擁有獨家技術LinearCooling精準溫控，有效鎖住食物新鮮度。圖／LG電子提供
LG InstaView敲敲看門中門冰箱擁有獨家技術LinearCooling精準溫控，有效鎖住食物新鮮度。圖／LG電子提供
LG Objet Collection調和美學傢電系列指定商品可享單件8.8折、2件8.5折起圖／LG電子提供
LG Objet Collection調和美學傢電系列指定商品可享單件8.8折、2件8.5折起圖／LG電子提供
居家視聽生活必備的LG OLED evo C2系列為畫面注入層次及質感，搭載α9第5代AI 4K影音處理晶片，畫面細膩讓視覺效果更升級。圖／LG電子提供
居家視聽生活必備的LG OLED evo C2系列為畫面注入層次及質感，搭載α9第5代AI 4K影音處理晶片，畫面細膩讓視覺效果更升級。圖／LG電子提供
LG免曬衣乾衣機除了乾衣還可以有效殺菌、除蟎，達到二次清潔。圖／LG電子提供
LG免曬衣乾衣機除了乾衣還可以有效殺菌、除蟎，達到二次清潔。圖／LG電子提供
LG CordZero A9T系列All-in-One濕拖無線吸塵器搭載自動除塵系統，只要將吸塵器放上智慧集塵收納充電座就會自動清理集塵盒。圖／LG電子提供
LG CordZero A9T系列All-in-One濕拖無線吸塵器搭載自動除塵系統，只要將吸塵器放上智慧集塵收納充電座就會自動清理集塵盒。圖／LG電子提供

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