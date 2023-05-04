Mister Donut「買6送3」！愛心甜甜圈、芒果冰沙新登場

母親節的腳步越來越近，「Mister Donut」自即日起特別推出2款愛心造型甜團圈「粉嫩雙莓」與「典雅可可」，讓民眾可以傳達對媽媽的情感。同時Mister Donut還推出以愛文芒果、屏東檸檬為元素的4款季節限定飲品，為夏天帶來酸甜的清涼。另外為慶祝母親節，還有「甜甜圈買6送3」、「飲品第2杯半價」等優惠。

以愛心為造型的「粉嫩雙莓」使用蓬鬆軟綿口感的酵母甜甜圈為底，外層裹上草莓可可醬，內餡則是帶有顆粒咬感的藍莓鮮奶油，有著均衡的酸甜風味，每顆55元。同為愛心造型的「典雅可可」則是外層裹上可可醬，並以可可劃線、可可刮屑點綴，內餡則是香草鮮奶油，每顆55元。

自5月8日起，Mister Donut以愛文芒果、屏東檸檬為元素，推出4款期間限定飲品。「愛文芒果苺苺冰沙」以愛文芒果泥打成冰沙再舖上草莓果丁，同時擁有雙重滋味，每杯99元；「愛文芒果可爾必思氣泡」以愛文芒果搭配可爾必思與氣泡水，交織出酸甜清爽風味，每杯75元。另外還有「蜂蜜檸檬飲」、「翡翠檸檬青茶」同步登場，各為80、65元。