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日本柚配海鹽、麝香葡萄入酒 臺虎新品日系感爆棚
臺虎精釀在初夏推出日系感爆棚的「首選海鹽柚子啤酒」、「首選麝香葡萄啤酒」兩款新品，酒精濃度皆為8%，即日起於起全家便利商店獨家販售。
臺虎精釀將常出現在居酒屋的經典搭配「海鹽柚子」變成了「首選海鹽柚子啤酒」，以海鹽襯托出日本柚的純粹清香，酒體輕盈舒適、甜而不膩，搭配氣泡感帶出的純粹口感，不僅平衡了果汁的甜度，也柔和藏起8%酒精濃度，在舌尖感受到清爽柚香的暢快浪潮。
「首選麝香葡萄啤酒」完整鮮萃出麝香葡萄獨特的花香氣息與濃郁的葡萄果香，搭配氣泡感十足的輕盈酒體，交織出酸甜平衡、不膩口的華貴風味，輕盈氣泡伴隨飽滿果香滑過喉嚨，就像夏夜晚風那樣清涼舒適。
「首選海鹽柚子啤酒」、「首選麝香葡萄啤酒」每罐容量500毫升，建議售價每罐99元。
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