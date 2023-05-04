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來了！Swatch與Omega「升級版」MoonSwatch登月表 台灣開賣時間、地點曝光

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Swatch與Omega「升級版」MoonSwatch登月表，終於在第三波上市的機會輪到台灣了！圖／摘自品牌instagram、官網
Swatch與Omega「升級版」MoonSwatch登月表，終於在第三波上市的機會輪到台灣了！圖／摘自品牌instagram、官網

在今年3月7日首度開賣就造成熱議的Swatch與Omega「升級版」MoonSwatch登月表，終於在第三波上市的機會輪到台灣了！由於Swatch官方宣稱，這款表的指針僅限於滿月時製作，因此數量有限之外，還指定在每個月的月圓當日晚上銷售，種種策略果真奏效，訂價不到萬元的手表，在拍賣平台上，已被炒作至近3萬元。

Swatch聯名Omega「升級版」MoonSwatch登月表首度搭載Omega專利18K Moonshine Gold材質，首波上架地區選在東京、倫敦和米蘭、蘇黎世。新款MoonSwatch登月表的與前一代的「月球款」幾乎沒有差異太多，唯一可見的變化，就是搭載塗覆Moonshine Gold材質的秒針，官方還指出是由品牌認證的精煉廠，使用回收黃金製成，新款訂價會比現行款式多約820元，但仍不用萬元即可入手。而這一款新表，也如同先前的MoonSwatch登月表一樣，雖非限量款式，但不會在線上銷售，而是品牌指定的地點。其次，就如同這款表附上的保證書說明的一樣，Moonshine Gold材質秒針只會在滿月時製作，換而言之，總是選在月圓當晚開賣。

如同這款表附上的保證書說明的一樣，Moonshine Gold材質秒針只會在滿月時製作。圖／摘自品牌官網
如同這款表附上的保證書說明的一樣，Moonshine Gold材質秒針只會在滿月時製作。圖／摘自品牌官網

但因為第一波（3月7日）和第二波（4月6日）銷售時，都不見台灣的據點，讓升級版的Swatch與Omega聯名MoonSwatch登月表，頓時炙手可熱，想入手只能透過代買，再掀起討論熱潮。不過好消息傳來，Swatch官方在5月4日凌晨公布了最近一次的上架訊息，其中就包含了台灣，預計將於5月5日的晚間7點於品牌的「西門形象店」販賣。至於數量有多少？Swatch並無法透露，但可預料的是，想擁有就必須及早去排隊。

Swatch官方在5月4日凌晨公布了最近一次的上架訊息，其中就包含了台灣，預計將於5月5日的晚間7點於品牌的「西門形象店」販賣。圖／摘自品牌instagram
Swatch官方在5月4日凌晨公布了最近一次的上架訊息，其中就包含了台灣，預計將於5月5日的晚間7點於品牌的「西門形象店」販賣。圖／摘自品牌instagram

品牌 專利 倫敦 Swatch

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