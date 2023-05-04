誠品信義店熄燈之後 台灣第3間24小時書店今揭曉

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
誠品下一間24小時書店決選名單中，有交通優勢的誠品南西店是一大熱門。本報資料照
誠品下一間24小時書店決選名單中，有交通優勢的誠品南西店是一大熱門。本報資料照

2006年1月1日開幕的誠品信義店， 2020年5月31日接棒因都更熄燈的誠品敦南店，成為台灣第二家24小時書店。但隨統一集團不續約出租大樓，誠品信義店也必須在年底打烊。誠品下一間24小時書店將是那一間？答案即將在今天下午揭曉。誠品日前發出採訪通知，今天下午誠品董事長吳旻潔將正式宣布接棒 24 小時書店的新店點及其可能樣貌，未來將接軌誠品信義店，「成為晝夜陪伴讀者的溫暖存在」。

在誠品分布全台的分店之中，最有可能接棒信義店成為24小時書店者，一般認為不是松菸店、便是南西店。誠品松菸店位於展演處處的松山文創園區內，擁有電影院、表演廳、一旁還緊鄰誠品行旅，可說集結所有藝文娛樂的「一條龍」服務，非常適合國際旅客造訪。

然而之前因大巨蛋問題，松山文創園區較封閉且缺乏夜生活；加上信義店就在不遠處，讓誠品松菸店的定位不夠明確。但隨大巨蛋即將營運、並打通園區開往光復南路的大門，2023台灣燈會19天期間，松山文創園區入園人數突破100萬參觀人次、創下單月新高，相信也讓誠品經營團隊對松菸店燃起信心。

至於位於中山商圈心臟地帶的誠品南西店，位於台北人潮出沒的南西商圈，緊鄰被封為「文青街」的赤峰街，相較於仍待開發的松菸店，夜生活更為精彩熱鬧，成為24小時書店不愁客源。但南西店問題出在面積小、腹地也小，潛力不如誠品松菸店。

松山文創園區入園人數，於2023台灣燈會19天累積突破100萬參觀人次，也創下園區於2011年重新開園以來單月新高。也讓誠品經營團隊對誠品松菸店燃起信心。記者陳宛茜／攝影
松山文創園區入園人數，於2023台灣燈會19天累積突破100萬參觀人次，也創下園區於2011年重新開園以來單月新高。也讓誠品經營團隊對誠品松菸店燃起信心。記者陳宛茜／攝影

誠品 松菸 文創

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