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體驗「粽邪」今快搶票

聯合報／ 本報訊
「粽邪：馗道」電影中令人不寒而慄的「鬼師父祭壇」也將在活動中讓民眾近距離接觸，預售優惠即日起開賣。圖／聯合數位文創提供
「粽邪：馗道」電影中令人不寒而慄的「鬼師父祭壇」也將在活動中讓民眾近距離接觸，預售優惠即日起開賣。圖／聯合數位文創提供

「粽邪」系列電影耗資破億，造型設計更入圍多項金獎殊榮，「粽邪 驅魔沉浸式體驗展」也將以最高規格的電影美術設計還原電影場景。

民眾將以「送煞人」身分，順著沉浸式場景及劇情推動，一次歷經Ａ館「送肉粽—觸犯禁忌」、Ｂ館「鬼師父地獄門—靈界探險」雙館主題，還可探訪「粽邪」幕後紀實、ＡＲ互動體驗、裝置藝術拍照區，並搶先曝光粽邪三的經典場景。

●由聯合數位文創及華影國際共同主辦的「粽邪 驅魔沉浸式體驗展」將於今年七月在國立臺灣科學教育館登場。即日起，兩百八十元預售優惠及電影優惠套票在udn售票網開賣，購票請上https://reurl.cc/EGlW7v，客服專線02-26491689 #2。

電影 送肉粽

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