迎夏日GU推「美人祭」購物優惠 跟品牌好友王淨學優雅穿搭

為了讓所有女性都能在這個夏季穿出屬於自己的時尚風格，GU將於5月5日至5月14日舉辦「美人祭」購物優惠。其中不可錯過的就是品牌好友王淨示範的窗型格紋細肩帶連身裙、PULL ON PANTS羅紋美型輕便褲，輕鬆穿出夏季優雅造型。

GU限定10天的「美人祭」購物優惠期間，女裝多WAY連身裙限期折價200元之外，棉質迷你T恤更是300元有找。多項指定單品有折扣，GU還上市了女裝窗型格紋細肩帶連身裙，藉由白色與淡紫色的格紋圖案，搭配細肩帶消暑設計，展現清新優雅的夏季造型。以及受到不少小資女喜愛的PULL ON PANTS羅紋美型輕便褲，也提供新色選擇。其次話題聯名也不可錯過，包含「哈利波特」、超人氣動漫「寶可夢」、經典的「Hello Kitty」系列。而且為了迎接日本首座也是全球最大的「哈利波特影城」開幕，GU的哈利波特聯名系列，以我的第一次魔法為主題，並以哈利波特第一部電影「神秘的魔法石」作為設計概念，推出以「葛來分多」、「史萊哲林」、「雷文克勞」和「赫夫帕夫」四大學院色系、徽章和男、女裝單品。

王淨演繹PULL ON PANTS羅紋美型輕便褲。圖／GU提供

而Gap則以「趁熱型動」為主軸，推出新品，透過運動休閒套裝、工裝元素與機能材質和印花設計，營造不同場合需求的穿搭風格。像是設計上採用紅、藍、白等經典美式配色的休閒套裝，無論是騎著腳踏車漫遊城市，或是玩著滑板快閃街頭都合適。因應近年登山、健行等戶外活動浪潮，Gap也以速乾材質結合工裝元素，打造像是尼龍短褲，甚至還首度推出「戰術背心」。另外，夏日必到海邊戲水消暑，Gap則提供了印花襯衫、碎花洋裝，部分還以天然亞麻面料製成，提供舒適穿著感，還能增添濃濃度假風情。

Gap採用紅、藍、白等經典美式配色的休閒套裝，無論是騎著腳踏車漫遊城市，或是玩著滑板快閃街頭都合適。圖／Gap提供

因應近年登山、健行等戶外活動浪潮，Gap也以速乾材質結合工裝元素，打造像是尼龍短褲，甚至還首度推出「戰術背心」。圖／Gap提供

GU女裝多WAY連身裙於「美人祭」購物優惠期間，限期折價200元。圖／GU提供

Gap輕薄修身泡泡袖短袖洋裝，2,699元。圖／Gap提供

Gap男裝Logo工裝風多口袋休閒背心，1,499元。圖／Gap提供

GU哈利波特系列女裝印花T恤，590元。圖／GU提供

Gap男裝亞麻翻領休閒短袖襯衫，1,499元。圖／Gap提供