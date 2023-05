誤會一場！兩家都叫「La Vie」 僅是同名、不是詐騙

真相大白!由全球知名米其林三星主廚 Thomas Bühner (傅納斯)與台灣合作夥伴攜手合資開設的「La Vie by Thomas Bühner 睿麗餐廳」,5月3日下午3點38分發布澄清聲明稿,指出以「La Vie下午包場」、「La Vie晚上包場」為主題的包場內容及付款訊息,與該公司無關。

過了3個多小時,「La Vie by Thomas Bühner 睿麗餐廳」再度於晚間7點12分發出澄清聲明更新:「該包場安排及收費標準乃為『La Vie LTD. 樂活酒窖』的包場及相關收費資訊,特此協助澄清。」

「La Vie by Thomas Bühner 睿麗餐廳」同時強調,「為避免顧客混淆,『La Vie by Thomas Bühner 睿麗餐廳』與 de nuit 法式餐廳關係企業 『La Vie LTD. 樂活酒窖』並無任何關係,特此再次澄清說明。」