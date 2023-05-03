誤會一場！兩家都叫「La Vie」 僅是同名、不是詐騙

韓國女星韓韶禧在出道前曾有「小宋慧喬」、「蔚山宋慧喬」的稱號，但後來憑著戲路的不同，在韓劇「夫婦的世界」後收穫了「最強小三」封號。高人氣的韓韶禧接連戲約和代言合作不斷，更因為仙女般的外貌，陸續成為歐米茄（OMEGA）、時裝品牌巴黎世家（BALENCIAGA）的青睞；今年CHARLES & KEITH則宣布她取代了鄭秀晶Krystal，擔任全球品牌代言人。

2023-05-03 18:19