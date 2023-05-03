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誤會一場！兩家都叫「La Vie」 僅是同名、不是詐騙

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
La Vie by Thomas Bühner 睿麗餐廳主廚 Thomas Bühner （左起）、行政主廚楊展浩、執行長吳睿弘、NOKE 忠泰樂生活李彥宏副董事長，4月26日親臨參與La Vie 睿麗餐廳揭牌儀式。圖／睿麗餐廳提供
La Vie by Thomas Bühner 睿麗餐廳主廚 Thomas Bühner （左起）、行政主廚楊展浩、執行長吳睿弘、NOKE 忠泰樂生活李彥宏副董事長，4月26日親臨參與La Vie 睿麗餐廳揭牌儀式。圖／睿麗餐廳提供

真相大白！由全球知名米其林三星主廚 Thomas Bühner （傅納斯）與台灣合作夥伴攜手合資開設的「La Vie by Thomas Bühner 睿麗餐廳」，5月3日下午3點38分發布澄清聲明稿，指出以「La Vie下午包場」、「La Vie晚上包場」為主題的包場內容及付款訊息，與該公司無關。

過了3個多小時，「La Vie by Thomas Bühner 睿麗餐廳」再度於晚間7點12分發出澄清聲明更新：「該包場安排及收費標準乃為『La Vie LTD. 樂活酒窖』的包場及相關收費資訊，特此協助澄清。」

「La Vie by Thomas Bühner 睿麗餐廳」同時強調，「為避免顧客混淆，『La Vie by Thomas Bühner 睿麗餐廳』與 de nuit 法式餐廳關係企業 『La Vie LTD. 樂活酒窖』並無任何關係，特此再次澄清說明。」

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