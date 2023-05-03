七冠王Hamilton也上手！經典表款新色重返F1邁阿密大賽

奔馳的賽車、高速啟動的計時碼表，一者為顯、一者隱密，但兩者同樣分享了對於機械與速度的熱情。瑞士鐘表品牌IWC宣布，將在一級方程式賽車的邁阿密大獎賽期間推出全新表款：飛行員計時腕表41 Mercedes-AMG馬石油F1™車隊特別版，並以鮮明的色彩呼應邁阿密的明媚風光。

由於IWC在2013年時成為Mercedes-AMG馬石油F1™車隊的官方合作夥伴、至今正好邁入第11年的全新開始，新款飛行員計時腕表41Mercedes-AMG馬石油F1™車隊特別版，正是慶祝兩造合作下一個10年的絕佳慶祝；表款不僅具有「邁阿密粉」的橡膠表帶，並由七屆F1一級方程式賽車冠軍王：Lewis Hamilton、也是Mercedes-AMG頭號車手所配戴、展示。

41毫米的鈦金屬表殼內，使用了IWC的69385自動上鍊機芯，機芯將具備小秒針暫停功能、計時碼表、日期與星期顯示，並可在透明的藍寶石水晶玻璃底蓋中一窺各種打磨修飾與細節。而除了邁阿密粉紅色橡膠表帶外，再附上一條綠色橡膠表帶，由於表殼所具備的快拆結構，將讓其擁有者能夠輕易更換、無需額外輔助工具。